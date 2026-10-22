Shamonda virüsü ilk kez insanda tespit edildi

Fransa'nın Lyon kentinde tedavi gören bir hastada, daha önce hayvanlarda tespit edilen Shamonda virüsünün ilk insan enfeksiyonu olduğu bildirildi. Bağışıklık sistemi ciddi ölçüde baskılanmış olan hasta, nörolojik komplikasyonların gelişmesinin ardından Ekim 2026'nın başında hayatını kaybetti. Virüsün ölüme neden olup olmadığı henüz belirlenemezken Fransız sağlık makamlarının olası bulaşma yolunu araştırdığı aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 23:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Shamonda virüsü, uzun yıllardır hayvanlarda bilinen bir enfeksiyon etkeni olmasına rağmen ilk kez bir insanda tespit edildiği bildirilen vakayla gündeme geldi. Fransa'nın Lyon kentinde tedavi altına alınan hastada yapılan incelemelerde virüsün varlığı saptandı.
Hastanın bağışıklık sisteminin ciddi biçimde baskılanmış olduğu ve başka ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Bu durum, enfeksiyonun klinik seyrinin değerlendirilmesinde dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor.
Hastada nörolojik komplikasyonların geliştiği, ardından Ekim 2026'nın başında yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak ölümün doğrudan Shamonda virüsünden kaynaklandığına ilişkin kesin bir bulgu açıklanmadı.
Virüsün ölümdeki rolü araştırılıyor
Fransız sağlık makamlarının yürüttüğü incelemelerde, Shamonda virüsünün hastanın ölümüne neden olup olmadığı veya mevcut sağlık sorunlarının ağırlaşmasına katkıda bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
Hastanın bağışıklık sisteminin baskılanmış olması, virüsün etkilerinin diğer sağlık sorunlarından ayrıştırılmasını güçleştiren unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Bu nedenle söz konusu vakayı kesinleşmiş bir Shamonda kaynaklı ölüm olarak tanımlamak mümkün değil. Virüsün insanlarda hangi belirtilere neden olabileceği ve enfeksiyonun nasıl seyrettiği konusunda da henüz yeterli klinik veri bulunmuyor.
Bulaşmada ısırıcı tatarcık ihtimali üzerinde duruluyor
İlk değerlendirmelere göre hastanın virüsü, enfekte bir Culicoides türü ısırıcı tatarcığın ısırması sonucunda almış olabileceği düşünülüyor. Ancak bu olasılık henüz kesin olarak doğrulanmadı.
Hastanın enfeksiyonu Fransa'nın doğusunda edinmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede 2026 yılının ilkbahar ve yaz aylarında hayvanlar arasında Shamonda virüsü dolaşımı bildirildiği belirtiliyor.
Shamonda virüsü nedir?
Shamonda virüsü, Orthobunyavirus grubunda yer alan ve hayvanlarda enfeksiyona neden olabilen bir virüs olarak tanımlanıyor.
Virüsün, hayvan sağlığı açısından önem taşıyan Schmallenberg ve Akabane virüsleriyle genetik yakınlığı bulunuyor. Bu virüslerle akraba olması, insanlarda aynı klinik belirtilere neden olacağı anlamına gelmiyor.
Shamonda virüsünün ilk kez 1960'lı yılların ortalarında Nijerya'da tespit edildiği belirtiliyor. Daha sonraki yıllarda Afrika'nın farklı bölgelerinde ve Japonya'da hayvanlara ilişkin kayıtlar bildirildi.
Dolayısıyla Shamonda, 2026 yılında ortaya çıkmış yeni bir virüs değil. Yeni olarak değerlendirilen gelişme, insan enfeksiyonuna ilişkin ilk bildirimin yapılmış olması.
Avrupa'da hayvan vakaları bildirildi
Paylaşılan bilgilere göre Shamonda virüsü, Avrupa'daki çiftlik hayvanlarında 2026 yazında tespit edildi. Hayvanlarda klinik belirtilerin haziran ayında görüldüğü, virüsün ise temmuz ayının sonunda tanımlandığı aktarıldı.
Fransa'nın yanı sıra Almanya, Belçika, Avusturya, İtalya, Hollanda ve İspanya'da da hayvanlarda virüs tespit edildiği bildirildi.
Bu kayıtların hayvan enfeksiyonlarına ilişkin olduğu, insan vakası olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtiliyor.
Avrupa'daki hayvan enfeksiyonlarının coğrafi dağılımı ve virüsün hangi bölgelerde dolaşımda olduğu, epidemiyolojik incelemeler açısından önem taşıyor.
Hayvanlarda hangi belirtiler görülüyor?
Shamonda virüsünün hayvanlarda oluşturduğu enfeksiyonların özellikle çiftlik hayvanları açısından incelendiği belirtiliyor.
Sığırlarda ateş, ishal, halsizlik ve süt üretiminde azalma gibi belirtiler bildirildi. Koyun, keçi, at ve alpaka gibi farklı hayvan türlerinde de enfeksiyon tespit edildiği aktarıldı.
Araştırmalarda enfeksiyonun hayvanların gebelik ve üreme süreçleri üzerindeki olası etkileri de değerlendiriliyor.
Ancak hayvanlarda bildirilen belirtiler, insanlarda aynı klinik tablonun görüleceği anlamına gelmiyor. İlk insan vakasına ilişkin bilgiler, hastalığın insanlardaki genel seyrini belirlemek için yeterli değil.
Shamonda virüsü insandan insana bulaşıyor mu?
Mevcut bildirimlere göre Shamonda virüsünün insandan insana bulaştığını gösteren bir kanıt bulunmuyor.
Bununla birlikte yalnızca bir insan vakasının bildirilmiş olması nedeniyle bulaşma özelliklerine ilişkin bilgiler sınırlı. İnsandan insana bulaşma kanıtının bulunmaması, böyle bir bulaşmanın kesin olarak mümkün olmadığının gösterildiği anlamına gelmiyor.
Virüsün insanlara hangi koşullarda geçebildiği, enfeksiyonun ne sıklıkta gelişebileceği ve başka insan vakalarının bulunup bulunmadığı araştırmaların yanıt aradığı konular arasında yer alıyor.
Et ve süt ürünleriyle bulaşma kanıtı bulunmuyor
Fransa Tarım Bakanlığının açıklamasına ilişkin aktarılan bilgilere göre et, süt veya bunlardan üretilen gıdaların tüketilmesi yoluyla Shamonda virüsünün insanlara bulaştığını gösteren bilimsel veri bulunmuyor.
Mevcut bilgiler, gıda tüketimiyle bulaşmanın doğrulandığını göstermiyor. Bununla birlikte bu değerlendirme, mevcut araştırma verileriyle sınırlı.
Virüsün hayvanlardaki dolaşımı ile insan enfeksiyonu arasındaki ilişkinin anlaşılması için bulaşma yollarına yönelik incelemeler devam ediyor.
Genel toplum için belirlenmiş bir risk bildirilmedi
Fransız yetkililerin mevcut bilgiler doğrultusunda genel nüfus açısından belirlenmiş bir sağlık riski bulunmadığını açıkladığı bildirildi.
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Shamonda virüsü ilk kez insanda tespit edildi
Fransa'nın Lyon kentinde tedavi gören bir hastada, daha önce hayvanlarda tespit edilen Shamonda virüsünün ilk insan enfeksiyonu olduğu bildirildi. Bağışıklık sistemi ciddi ölçüde baskılanmış olan hasta, nörolojik komplikasyonların gelişmesinin ardından Ekim 2026'nın başında hayatını kaybetti. Virüsün ölüme neden olup olmadığı henüz belirlenemezken Fransız sağlık makamlarının olası bulaşma yolunu araştırdığı aktarıldı.
Shamonda virüsü, uzun yıllardır hayvanlarda bilinen bir enfeksiyon etkeni olmasına rağmen ilk kez bir insanda tespit edildiği bildirilen vakayla gündeme geldi. Fransa'nın Lyon kentinde tedavi altına alınan hastada yapılan incelemelerde virüsün varlığı saptandı.
Hastanın bağışıklık sisteminin ciddi biçimde baskılanmış olduğu ve başka ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Bu durum, enfeksiyonun klinik seyrinin değerlendirilmesinde dikkate alınan unsurlar arasında yer alıyor.
Hastada nörolojik komplikasyonların geliştiği, ardından Ekim 2026'nın başında yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak ölümün doğrudan Shamonda virüsünden kaynaklandığına ilişkin kesin bir bulgu açıklanmadı.
Virüsün ölümdeki rolü araştırılıyor
Fransız sağlık makamlarının yürüttüğü incelemelerde, Shamonda virüsünün hastanın ölümüne neden olup olmadığı veya mevcut sağlık sorunlarının ağırlaşmasına katkıda bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
Hastanın bağışıklık sisteminin baskılanmış olması, virüsün etkilerinin diğer sağlık sorunlarından ayrıştırılmasını güçleştiren unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Bu nedenle söz konusu vakayı kesinleşmiş bir Shamonda kaynaklı ölüm olarak tanımlamak mümkün değil. Virüsün insanlarda hangi belirtilere neden olabileceği ve enfeksiyonun nasıl seyrettiği konusunda da henüz yeterli klinik veri bulunmuyor.
Bulaşmada ısırıcı tatarcık ihtimali üzerinde duruluyor
İlk değerlendirmelere göre hastanın virüsü, enfekte bir Culicoides türü ısırıcı tatarcığın ısırması sonucunda almış olabileceği düşünülüyor. Ancak bu olasılık henüz kesin olarak doğrulanmadı.
Hastanın enfeksiyonu Fransa'nın doğusunda edinmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede 2026 yılının ilkbahar ve yaz aylarında hayvanlar arasında Shamonda virüsü dolaşımı bildirildiği belirtiliyor.
Shamonda virüsü nedir?
Shamonda virüsü, Orthobunyavirus grubunda yer alan ve hayvanlarda enfeksiyona neden olabilen bir virüs olarak tanımlanıyor.
Virüsün, hayvan sağlığı açısından önem taşıyan Schmallenberg ve Akabane virüsleriyle genetik yakınlığı bulunuyor. Bu virüslerle akraba olması, insanlarda aynı klinik belirtilere neden olacağı anlamına gelmiyor.
Shamonda virüsünün ilk kez 1960'lı yılların ortalarında Nijerya'da tespit edildiği belirtiliyor. Daha sonraki yıllarda Afrika'nın farklı bölgelerinde ve Japonya'da hayvanlara ilişkin kayıtlar bildirildi.
Dolayısıyla Shamonda, 2026 yılında ortaya çıkmış yeni bir virüs değil. Yeni olarak değerlendirilen gelişme, insan enfeksiyonuna ilişkin ilk bildirimin yapılmış olması.
Avrupa'da hayvan vakaları bildirildi
Paylaşılan bilgilere göre Shamonda virüsü, Avrupa'daki çiftlik hayvanlarında 2026 yazında tespit edildi. Hayvanlarda klinik belirtilerin haziran ayında görüldüğü, virüsün ise temmuz ayının sonunda tanımlandığı aktarıldı.
Fransa'nın yanı sıra Almanya, Belçika, Avusturya, İtalya, Hollanda ve İspanya'da da hayvanlarda virüs tespit edildiği bildirildi.
Bu kayıtların hayvan enfeksiyonlarına ilişkin olduğu, insan vakası olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtiliyor.
Avrupa'daki hayvan enfeksiyonlarının coğrafi dağılımı ve virüsün hangi bölgelerde dolaşımda olduğu, epidemiyolojik incelemeler açısından önem taşıyor.
Hayvanlarda hangi belirtiler görülüyor?
Shamonda virüsünün hayvanlarda oluşturduğu enfeksiyonların özellikle çiftlik hayvanları açısından incelendiği belirtiliyor.
Sığırlarda ateş, ishal, halsizlik ve süt üretiminde azalma gibi belirtiler bildirildi. Koyun, keçi, at ve alpaka gibi farklı hayvan türlerinde de enfeksiyon tespit edildiği aktarıldı.
Araştırmalarda enfeksiyonun hayvanların gebelik ve üreme süreçleri üzerindeki olası etkileri de değerlendiriliyor.
Ancak hayvanlarda bildirilen belirtiler, insanlarda aynı klinik tablonun görüleceği anlamına gelmiyor. İlk insan vakasına ilişkin bilgiler, hastalığın insanlardaki genel seyrini belirlemek için yeterli değil.
Shamonda virüsü insandan insana bulaşıyor mu?
Mevcut bildirimlere göre Shamonda virüsünün insandan insana bulaştığını gösteren bir kanıt bulunmuyor.
Bununla birlikte yalnızca bir insan vakasının bildirilmiş olması nedeniyle bulaşma özelliklerine ilişkin bilgiler sınırlı. İnsandan insana bulaşma kanıtının bulunmaması, böyle bir bulaşmanın kesin olarak mümkün olmadığının gösterildiği anlamına gelmiyor.
Virüsün insanlara hangi koşullarda geçebildiği, enfeksiyonun ne sıklıkta gelişebileceği ve başka insan vakalarının bulunup bulunmadığı araştırmaların yanıt aradığı konular arasında yer alıyor.
Et ve süt ürünleriyle bulaşma kanıtı bulunmuyor
Fransa Tarım Bakanlığının açıklamasına ilişkin aktarılan bilgilere göre et, süt veya bunlardan üretilen gıdaların tüketilmesi yoluyla Shamonda virüsünün insanlara bulaştığını gösteren bilimsel veri bulunmuyor.
Mevcut bilgiler, gıda tüketimiyle bulaşmanın doğrulandığını göstermiyor. Bununla birlikte bu değerlendirme, mevcut araştırma verileriyle sınırlı.
Virüsün hayvanlardaki dolaşımı ile insan enfeksiyonu arasındaki ilişkinin anlaşılması için bulaşma yollarına yönelik incelemeler devam ediyor.
Genel toplum için belirlenmiş bir risk bildirilmedi
Fransız yetkililerin mevcut bilgiler doğrultusunda genel nüfus açısından belirlenmiş bir sağlık riski bulunmadığını açıkladığı bildirildi.
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