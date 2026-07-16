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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 16:10
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 16:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Kayışdağı Mahallesi Ayazoğlu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüste hasar meydana geldi.

Yangının ardından İETT yol yardım ekipleri, hasar gören otobüsü branda ile kapatarak olay yerinden kaldırılması için çalışma başlattı.

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