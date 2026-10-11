Şener Üşümezsoy Marmara depremi için ne söyledi?

Marmara Denizi'nde saat 22.08'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedildi. Yerin 7,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen sarsıntının ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, depremin Kuzey Anadolu Fayı ile bağlantılı ikincil kollarda meydana geldiğini savunurken, bu fayların üretebileceği deprem büyüklüğüne ilişkin görüşlerini paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 11.10.2026 09:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sarsıntının İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Kartal ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze, Bursa'nın Gemlik ilçeleri ve Yalova'da hissedildiği aktarıldı. Depremin ardından Marmara Denizi'ndeki fayların yapısı ve bölgedeki sismik hareketlilik yeniden gündeme geldi.
Üşümezsoy depremin meydana geldiği fayları açıkladı
Nefes'e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisindeki uzanımıyla ilişkili ikincil fay kollarında gerçekleştiğini ileri sürdü. Söz konusu kolların 1894 ve 1999 yıllarında kırılan faylarla bağlantılı olduğunu belirtti.
Üşümezsoy, 1999 depreminde ana fayın kırılmasıyla gerilimin büyük ölçüde boşaldığını savundu. Bölgede devam eden küçük ölçekli sarsıntıların ise ikincil fay kollarında oluşan gerilimle bağlantılı olabileceğini ifade etti.
Marmara'daki faylar en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretebilir?
Üşümezsoy, son depremin meydana geldiğini belirttiği ikincil fay kollarının en fazla 5 büyüklüğünde deprem oluşturabileceğini öne sürdü. Bu fay parçalarının büyük ölçekli bir deprem üretmesini beklemediğini dile getirdi.
Söz konusu açıklamalar, Üşümezsoy'un belirli fay kollarına ilişkin bilimsel değerlendirmelerini yansıtıyor. Marmara Denizi'ndeki farklı fay segmentlerinin deprem üretme potansiyeli ise yer bilimleri alanında araştırılmaya devam ediyor.
Deprem neden İstanbul'un Anadolu Yakası'nda hissedildi?
Sarsıntının İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde hissedilmesine de değinen Üşümezsoy, bu durumu bölgedeki fay kollarının uzanım yönüyle ilişkilendirdi. Yalova'nın Çınarcık kıyılarından kuzeye doğru uzandığını belirttiği ikincil fayların, çevre yerleşimlerde hissedilen sarsıntılarla bağlantılı olduğunu savundu.
Kartal ve Tuzla gibi ilçelerde hissedilen hareketliliğin de aynı fay sistemiyle ilişkili olabileceğini ifade etti. Üşümezsoy, Armutlu Yarımadası ile Yalova ve Çınarcık kıyılarının Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisindeki uzanımı açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Adalar Fayı hakkında farklı değerlendirme
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin meydana geldiği bölgeden Adalar'a doğru uzanan ayrı bir fay bulunduğu yönündeki görüşlere katılmadığını açıkladı. Sarsıntının Adalar Fayı ile ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirterek, depremin Çınarcık kıyıları önündeki fay sistemiyle bağlantılı olduğunu savundu.
Marmara Denizi'ndeki bazı fay çizgilerinin konumu ve sürekliliğinin bilimsel araştırmalarda tartışıldığını ifade eden Üşümezsoy, son sarsıntının 1999 depremi sonrasında ikincil fay kollarında oluşan gerilimle ilişkili olduğu görüşünü yineledi.
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Şener Üşümezsoy Marmara depremi için ne söyledi?
Marmara Denizi'nde saat 22.08'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedildi. Yerin 7,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen sarsıntının ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, depremin Kuzey Anadolu Fayı ile bağlantılı ikincil kollarda meydana geldiğini savunurken, bu fayların üretebileceği deprem büyüklüğüne ilişkin görüşlerini paylaştı.
Sarsıntının İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Kartal ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze, Bursa'nın Gemlik ilçeleri ve Yalova'da hissedildiği aktarıldı. Depremin ardından Marmara Denizi'ndeki fayların yapısı ve bölgedeki sismik hareketlilik yeniden gündeme geldi.
Üşümezsoy depremin meydana geldiği fayları açıkladı
Nefes'e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisindeki uzanımıyla ilişkili ikincil fay kollarında gerçekleştiğini ileri sürdü. Söz konusu kolların 1894 ve 1999 yıllarında kırılan faylarla bağlantılı olduğunu belirtti.
Üşümezsoy, 1999 depreminde ana fayın kırılmasıyla gerilimin büyük ölçüde boşaldığını savundu. Bölgede devam eden küçük ölçekli sarsıntıların ise ikincil fay kollarında oluşan gerilimle bağlantılı olabileceğini ifade etti.
Marmara'daki faylar en fazla kaç büyüklüğünde deprem üretebilir?
Üşümezsoy, son depremin meydana geldiğini belirttiği ikincil fay kollarının en fazla 5 büyüklüğünde deprem oluşturabileceğini öne sürdü. Bu fay parçalarının büyük ölçekli bir deprem üretmesini beklemediğini dile getirdi.
Söz konusu açıklamalar, Üşümezsoy'un belirli fay kollarına ilişkin bilimsel değerlendirmelerini yansıtıyor. Marmara Denizi'ndeki farklı fay segmentlerinin deprem üretme potansiyeli ise yer bilimleri alanında araştırılmaya devam ediyor.
Deprem neden İstanbul'un Anadolu Yakası'nda hissedildi?
Sarsıntının İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde hissedilmesine de değinen Üşümezsoy, bu durumu bölgedeki fay kollarının uzanım yönüyle ilişkilendirdi. Yalova'nın Çınarcık kıyılarından kuzeye doğru uzandığını belirttiği ikincil fayların, çevre yerleşimlerde hissedilen sarsıntılarla bağlantılı olduğunu savundu.
Kartal ve Tuzla gibi ilçelerde hissedilen hareketliliğin de aynı fay sistemiyle ilişkili olabileceğini ifade etti. Üşümezsoy, Armutlu Yarımadası ile Yalova ve Çınarcık kıyılarının Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisindeki uzanımı açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Adalar Fayı hakkında farklı değerlendirme
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin meydana geldiği bölgeden Adalar'a doğru uzanan ayrı bir fay bulunduğu yönündeki görüşlere katılmadığını açıkladı. Sarsıntının Adalar Fayı ile ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirterek, depremin Çınarcık kıyıları önündeki fay sistemiyle bağlantılı olduğunu savundu.
Marmara Denizi'ndeki bazı fay çizgilerinin konumu ve sürekliliğinin bilimsel araştırmalarda tartışıldığını ifade eden Üşümezsoy, son sarsıntının 1999 depremi sonrasında ikincil fay kollarında oluşan gerilimle ilişkili olduğu görüşünü yineledi.
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