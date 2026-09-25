Şehit Coşkun Sevim memleketi Elazığ'da toprağa verildi
Şehit Coşkun Sevim memleketi Elazığ'da toprağa verildi
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yaptığı sırada rahatsızlanan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Memleketi Elazığ'a getirilen Sevim'in naaşı, düzenlenen cenaze töreninin ardından Elazığ Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 18:19
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 18:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki görevi sırasında rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından Azez Vatan Hastanesi'ne kaldırılan Sevim, daha sonra Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sevim, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehidin naaşı kara yoluyla Kilis'ten Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Elazığ'a gönderildi.
İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi
Şehit Coşkun Sevim için Elazığ'daki İmam-ı Azam Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Sevim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra kent protokolü ile askeri yetkililer katıldı.
Törende Türk bayrağına sarılı naaş katafalka konuldu. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından cenaze namazı kıldırılarak dua edildi.
Elazığ Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi
Cenaze namazının ardından şehit Coşkun Sevim'in naaşı askerler tarafından top arabasına taşındı. Kortej eşliğinde cenaze aracına alınan naaş, Elazığ Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.
Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in naaşı, burada düzenlenen tören ve edilen duaların ardından toprağa verildi.
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Şehit Coşkun Sevim memleketi Elazığ'da toprağa verildi
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yaptığı sırada rahatsızlanan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Memleketi Elazığ'a getirilen Sevim'in naaşı, düzenlenen cenaze töreninin ardından Elazığ Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki görevi sırasında rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından Azez Vatan Hastanesi'ne kaldırılan Sevim, daha sonra Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sevim, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehidin naaşı kara yoluyla Kilis'ten Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Elazığ'a gönderildi.
İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi
Şehit Coşkun Sevim için Elazığ'daki İmam-ı Azam Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Sevim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra kent protokolü ile askeri yetkililer katıldı.
Törende Türk bayrağına sarılı naaş katafalka konuldu. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından cenaze namazı kıldırılarak dua edildi.
Elazığ Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi
Cenaze namazının ardından şehit Coşkun Sevim'in naaşı askerler tarafından top arabasına taşındı. Kortej eşliğinde cenaze aracına alınan naaş, Elazığ Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.
Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in naaşı, burada düzenlenen tören ve edilen duaların ardından toprağa verildi.
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