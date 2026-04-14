Şanlıurfa'da okulda katliam girişimi: Eski öğrenci dehşet saçtı, 16 yaralı var
Siverek'te bir meslek lisesine pompalı tüfekle dalan 19 yaşındaki gözü dönmüş saldırgan, okul bahçesini savaş alanına çevirerek 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve bir kantin görevlisini kurşun yağmuruna tuttu. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde yaşanan dehşette yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, eğitim yuvasını kana bulayan Ö.K. isimli saldırgan ölü olarak ele geçirildi.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 12:54
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 12:55
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı yaralama olaylarıyla ilgili, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.
Şıldak, hastane çıkışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin okula girip rastgele ateş etmesi sonucu üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.
Olayda 16 kişinin yaralandığını anlatan Şıldak, "16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok. İkisi öğretmen, ikisi de öğrenci olmak üzere 4 yaralımızın sağlık durumları orta seviyede değerlendirildiği için il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesinde sürüyor." dedi.
Olayın çok yönlü olarak araştırıldığına dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:
"(Saldırgan) Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak."
GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI
GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI
"GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇTI"
Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.
GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI
