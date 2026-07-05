Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde yayın kuruluşlarına yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Kurul, haber ve programlarda teyit edilmiş bilgiye dayanılması, milli güvenlik ve kamu yararının gözetilmesi, dezenformasyondan uzak ve ölçülü bir yayıncılık anlayışının benimsenmesi gerektiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 14:20
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 14:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
RTÜK'ün resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa katkı sunacak önemli bir uluslararası diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada, zirvenin Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolünü, diplomatik etkinliğini ve bölgesel caydırıcılığını uluslararası alanda bir kez daha ortaya koyacağı belirtildi.
Teyit edilmiş bilgi ve kamu yararı öne çıktı
Kurul, haber ve program içeriklerinin doğrulanmış bilgiye dayanmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada, yayınların ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla hazırlanmasının temel beklenti olduğu kaydedildi.
Yayınlar uzmanlar tarafından takip edilecek
RTÜK, ifade özgürlüğü ile yayıncılık sorumluluğu arasındaki dengenin esas alındığını vurguladı. Açıklamada, tüm yayın akışlarının İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından zirvenin önemine uygun bir titizlikle takip edildiği belirtildi.
Kurul, yayıncı kuruluşlarının Türkiye'nin uluslararası konumuna uygun bir mesleki etik anlayışıyla hareket edeceğine inandığını ifade ederek, medya mensuplarına görevlerinde başarı diledi ve açıklamasını "Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle tamamladı.
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RTÜK'ten NATO Zirvesi öncesi yayıncılara uyarı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesinde yayın kuruluşlarına yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Kurul, haber ve programlarda teyit edilmiş bilgiye dayanılması, milli güvenlik ve kamu yararının gözetilmesi, dezenformasyondan uzak ve ölçülü bir yayıncılık anlayışının benimsenmesi gerektiğini bildirdi.
RTÜK'ün resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa katkı sunacak önemli bir uluslararası diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada, zirvenin Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolünü, diplomatik etkinliğini ve bölgesel caydırıcılığını uluslararası alanda bir kez daha ortaya koyacağı belirtildi.
Teyit edilmiş bilgi ve kamu yararı öne çıktı
Kurul, haber ve program içeriklerinin doğrulanmış bilgiye dayanmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada, yayınların ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla hazırlanmasının temel beklenti olduğu kaydedildi.
Yayınlar uzmanlar tarafından takip edilecek
RTÜK, ifade özgürlüğü ile yayıncılık sorumluluğu arasındaki dengenin esas alındığını vurguladı. Açıklamada, tüm yayın akışlarının İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından zirvenin önemine uygun bir titizlikle takip edildiği belirtildi.
Kurul, yayıncı kuruluşlarının Türkiye'nin uluslararası konumuna uygun bir mesleki etik anlayışıyla hareket edeceğine inandığını ifade ederek, medya mensuplarına görevlerinde başarı diledi ve açıklamasını "Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle tamamladı.
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