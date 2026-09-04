Rozet değişti ama zihniyetleri aynı! Yeni Partili isim başörtüsüne dil uzattı
Rozet değişti ama zihniyetleri aynı! Yeni Partili isim başörtüsüne dil uzattı
CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye geçen Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Pınar Yahşi, Prof. Dr. Betül Gözel'in geçmişte kullandığı başörtüsünü hadsiz sözlerle hedef aldı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, skandala 'Rozet değiştirdiler ancak zihniyetleri aynı.' sözleriyle tepki gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 08:33
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 08:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Balıkesir'de CHP Eski İl Kadın kolları başkanı olan ve daha sonra Yeni Parti'ye geçen Karesi Belediyesi Meclis üyesi Ayşe Pınar Yahşi'nin sosyal medya hesabından başörtüsü ile ilgili yaptığı yoruma tepki yağdı. Yahşi, daha önce başörtüsü kullanan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Akademisyen Prof. Dr. Betül Gözel'e, "Çarşafın içinden ayet paylaşan abla" şeklinde bir hitapta bulundu.
Balıkesir'de sosyal medya hesabından CHP ile ilgili olumlu bir paylaşım yapan Prof. Dr. Betül Gözel, paylaşımına yapılan yorumlara baktığında hayatının şokunu yaşadı.
Yahşi, Prof. Dr. Gözel'in paylaşımının altına "Kim olduğunu bilmesek Cumhuriyetçi, Laik, ilerici falan sanacaksın. Daha düne kadar çarşafın içinden ayet paylaşan abla, CHP'yi anlatıyor. Haddini bilmek lazım" şeklinde bir yorumda bulundu.
Yapılan yoruma tepki yağdı.
Gözel mesaja cevabında, "Başörtüsünü kullanmakta zorlandığım için çıkardım ancak hala ayet paylaşırım. İnançlıyım ve Allah korkum da var. Ahlaksızlıkları ve yolsuzlukları görmezden gelip bir dönem taktığım başörtüsünü görmek de ayrı bir konu" dedi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir "Rozet değiştirdiler ancak zihniyetleri aynı. Bir kadının başka bir kadını inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alması kabul edilemez" dedi.
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Rozet değişti ama zihniyetleri aynı! Yeni Partili isim başörtüsüne dil uzattı
CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye geçen Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Pınar Yahşi, Prof. Dr. Betül Gözel'in geçmişte kullandığı başörtüsünü hadsiz sözlerle hedef aldı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, skandala 'Rozet değiştirdiler ancak zihniyetleri aynı.' sözleriyle tepki gösterdi.
Balıkesir'de CHP Eski İl Kadın kolları başkanı olan ve daha sonra Yeni Parti'ye geçen Karesi Belediyesi Meclis üyesi Ayşe Pınar Yahşi'nin sosyal medya hesabından başörtüsü ile ilgili yaptığı yoruma tepki yağdı. Yahşi, daha önce başörtüsü kullanan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Akademisyen Prof. Dr. Betül Gözel'e, "Çarşafın içinden ayet paylaşan abla" şeklinde bir hitapta bulundu.
Balıkesir'de sosyal medya hesabından CHP ile ilgili olumlu bir paylaşım yapan Prof. Dr. Betül Gözel, paylaşımına yapılan yorumlara baktığında hayatının şokunu yaşadı.
Yahşi, Prof. Dr. Gözel'in paylaşımının altına "Kim olduğunu bilmesek Cumhuriyetçi, Laik, ilerici falan sanacaksın. Daha düne kadar çarşafın içinden ayet paylaşan abla, CHP'yi anlatıyor. Haddini bilmek lazım" şeklinde bir yorumda bulundu.
Yapılan yoruma tepki yağdı.
Gözel mesaja cevabında, "Başörtüsünü kullanmakta zorlandığım için çıkardım ancak hala ayet paylaşırım. İnançlıyım ve Allah korkum da var. Ahlaksızlıkları ve yolsuzlukları görmezden gelip bir dönem taktığım başörtüsünü görmek de ayrı bir konu" dedi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir "Rozet değiştirdiler ancak zihniyetleri aynı. Bir kadının başka bir kadını inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alması kabul edilemez" dedi.
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