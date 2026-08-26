Rojin Kabaiş soruşturmasında korkunç şüphe! Bedeninde 2 ilaç tespit edildi
Rojin Kabaiş soruşturmasında korkunç şüphe! Bedeninde 2 ilaç tespit edildi
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Ailenin avukatı otopside Rojin'in midesinde ve iç organlarında iki ilaç tespit edildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 09:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024'te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün sonra Rojin'in cesedi, 15 Ekim 2024'te Van Gölü Mollakasım sahilinde bulundu. Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma 2 yıldır sürerken ailenin avukatından yeni bir açıklama geldi.
Avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin'in midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edildiğini belirterek, olayın seyrinin netleştiğini söyledi.
"FELÇ EDİLEREK KATLEDİLDİ"
Karabulut, "Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim'de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır" dedi.
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Rojin Kabaiş soruşturmasında korkunç şüphe! Bedeninde 2 ilaç tespit edildi
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Ailenin avukatı otopside Rojin'in midesinde ve iç organlarında iki ilaç tespit edildiğini açıkladı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024'te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün sonra Rojin'in cesedi, 15 Ekim 2024'te Van Gölü Mollakasım sahilinde bulundu. Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma 2 yıldır sürerken ailenin avukatından yeni bir açıklama geldi.
Avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin'in midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edildiğini belirterek, olayın seyrinin netleştiğini söyledi.
"FELÇ EDİLEREK KATLEDİLDİ"
Karabulut, "Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim'de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır" dedi.
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