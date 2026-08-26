Rojin Kabaiş’in otopsisinde ilaç iddiasına yanıt

Van’da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi bulgularında yer aldığı belirtilen Roküronyum ve Ornidazol etken maddeleri tartışma konusu oldu. Adli Tıp Kurumu uzmanlarının değerlendirmesinde, Roküronyumun Kabaiş’in 11 Eylül 2024’te geçirdiği ameliyatta uygulandığı, mevcut bulguların zehirlenme veya travmatik etkiye bağlı ölümü gösteren tıbbi delil içermediği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 22:27
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 22:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, otopsi raporlarında Rocuronium ve Ornidazole tespit edildiğini belirterek Roküronyumun yarılanma ömrü nedeniyle haftalar önce gerçekleştirilen ameliyatla açıklanamayacağını savundu. Karabulut, Kabaiş’e ölümünden önce ilaç verilerek solunumunun felç edildiğini öne sürdü.
Adli Tıp Kurumu uzmanlarının değerlendirmesinde ise Rojin Kabaiş’e 11 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği ameliyat sırasında Roküronyum etken maddesinin anestezi kapsamında uygulandığı belirtildi. Maddenin vücutta tespit edilmesinin Kabaiş’in tıbbi geçmişiyle uyumlu olduğu kaydedildi.
Değerlendirmede Roküronyumun tıbben yaklaşık iki ay süreyle vücutta tespit edilebildiği ifade edildi. Kabaiş’in söz konusu ameliyatı ölümünden yaklaşık bir ay önce geçirdiğine dikkat çekildi.
Ornidazol enfeksiyon tedavisinde kullanılıyor
Otopsi kapsamında tespit edildiği belirtilen diğer etken madde Ornidazolün ise enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesi olduğu aktarıldı.
Toksikolojik incelemelerde araştırılan toksik maddelere rastlanmadığı belirtildi. Tespit edilen alkol seviyesinin tek başına ölüme yol açabilecek düzeyde olmadığı ve çürüme sürecine bağlı meydana geldiğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Mevcut toksikolojik bulgular kapsamında Rojin Kabaiş’in zehirlenerek öldüğünü gösteren tıbbi bir delil bulunmadığı ifade edildi.
Travmatik ölüme ilişkin tıbbi bulgu saptanmadı
Adli değerlendirmede Kabaiş’in cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa, göğüs ve karın boşluğuna ulaşan herhangi bir yaralanmanın bulunmadığı belirtildi.
Kafatası kırığı, kafa içi kanama, beyin dokusu harabiyeti, iç organ veya büyük damar yaralanması tespit edilmediği kaydedildi. Mevcut veriler kapsamında travmatik bir etki sonucu ölüm gerçekleştiğini gösteren tıbbi delil bulunmadığı ifade edildi.
Tıbbi kayıtlar ameliyatı işaret ediyor
Roküronyumun Kabaiş’e 11 Eylül 2024’te gerçekleştirilen ameliyat sırasında verildiğinin tıbbi kayıtlarla ortaya konulduğu belirtildi. Ornidazolün ise tedavide kullanılan bir ilaç etken maddesi olduğu aktarıldı.
Adli Tıp Kurumu uzmanlarının değerlendirmesine göre mevcut toksikolojik bulgular zehirlenmeye işaret etmiyor. Ölümle ilgili soruşturma kapsamında elde edilen adli ve tıbbi verilerin değerlendirilmesi sürüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Rojin Kabaiş’in otopsisinde ilaç iddiasına yanıt
Van’da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi bulgularında yer aldığı belirtilen Roküronyum ve Ornidazol etken maddeleri tartışma konusu oldu. Adli Tıp Kurumu uzmanlarının değerlendirmesinde, Roküronyumun Kabaiş’in 11 Eylül 2024’te geçirdiği ameliyatta uygulandığı, mevcut bulguların zehirlenme veya travmatik etkiye bağlı ölümü gösteren tıbbi delil içermediği belirtildi.
Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, otopsi raporlarında Rocuronium ve Ornidazole tespit edildiğini belirterek Roküronyumun yarılanma ömrü nedeniyle haftalar önce gerçekleştirilen ameliyatla açıklanamayacağını savundu. Karabulut, Kabaiş’e ölümünden önce ilaç verilerek solunumunun felç edildiğini öne sürdü.
Adli Tıp Kurumu uzmanlarının değerlendirmesinde ise Rojin Kabaiş’e 11 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği ameliyat sırasında Roküronyum etken maddesinin anestezi kapsamında uygulandığı belirtildi. Maddenin vücutta tespit edilmesinin Kabaiş’in tıbbi geçmişiyle uyumlu olduğu kaydedildi.
Değerlendirmede Roküronyumun tıbben yaklaşık iki ay süreyle vücutta tespit edilebildiği ifade edildi. Kabaiş’in söz konusu ameliyatı ölümünden yaklaşık bir ay önce geçirdiğine dikkat çekildi.
Ornidazol enfeksiyon tedavisinde kullanılıyor
Otopsi kapsamında tespit edildiği belirtilen diğer etken madde Ornidazolün ise enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesi olduğu aktarıldı.
Toksikolojik incelemelerde araştırılan toksik maddelere rastlanmadığı belirtildi. Tespit edilen alkol seviyesinin tek başına ölüme yol açabilecek düzeyde olmadığı ve çürüme sürecine bağlı meydana geldiğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Mevcut toksikolojik bulgular kapsamında Rojin Kabaiş’in zehirlenerek öldüğünü gösteren tıbbi bir delil bulunmadığı ifade edildi.
Travmatik ölüme ilişkin tıbbi bulgu saptanmadı
Adli değerlendirmede Kabaiş’in cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa, göğüs ve karın boşluğuna ulaşan herhangi bir yaralanmanın bulunmadığı belirtildi.
Kafatası kırığı, kafa içi kanama, beyin dokusu harabiyeti, iç organ veya büyük damar yaralanması tespit edilmediği kaydedildi. Mevcut veriler kapsamında travmatik bir etki sonucu ölüm gerçekleştiğini gösteren tıbbi delil bulunmadığı ifade edildi.
Tıbbi kayıtlar ameliyatı işaret ediyor
Roküronyumun Kabaiş’e 11 Eylül 2024’te gerçekleştirilen ameliyat sırasında verildiğinin tıbbi kayıtlarla ortaya konulduğu belirtildi. Ornidazolün ise tedavide kullanılan bir ilaç etken maddesi olduğu aktarıldı.
Adli Tıp Kurumu uzmanlarının değerlendirmesine göre mevcut toksikolojik bulgular zehirlenmeye işaret etmiyor. Ölümle ilgili soruşturma kapsamında elde edilen adli ve tıbbi verilerin değerlendirilmesi sürüyor.
Çok Okunanlar