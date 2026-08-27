Rojin Kabaiş'in ölümünde yeni rapor bekleniyor! İlaçlar ne zaman verildi?
Rojin Kabaiş'in ölümünde yeni rapor bekleniyor! İlaçlar ne zaman verildi?
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümünde aile avukatının, genç kızın vücudunda 2 ilaç tespit edildiğini iddia etmesinin ardından gözler Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı yeni rapora çevrildi. Adli Tıp, ilaçların ne zaman verildiğini araştıracak, diatom testiyle suda boğulup boğulmadığı belirlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 08:50
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 08:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024'te kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, 15 Ekim 2024'te Van Gölü'nün Mollakasım sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürerken, ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'tan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Karabulut, Rojin'in otopsi ve Adli Tıp incelemelerinde midesinde ve iç organlarında Rocuronium, mide içeriğinde ise Ornidazole tespit edildiğini açıklamış; bu bulguların Rojin'e ölümünden kısa süre önce ilaç verildiğini, genç kızın bayıltılıp solunumu felç edilerek öldürüldüğünü iddia etmişti.
DİATOM TESTİ DE BEKLENİYOR
Açıklamanın ardından gözler Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı yeni rapora çevrildi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, beklenen ayrıntılı Adli Tıp raporunda Rocuronium ve Ornidazole adlı ilaçların Rojin'in vücuduna ne zaman girdiği belirlenecek.
Yeni Adli Tıp incelemesinde beklenen bir diğer önemli sonuç ise diatom testi. Diatom incelemesi özellikle Rojin'in suda boğulup boğulmadığının değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek önemli adli incelemelerden biri olarak görülüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Rojin Kabaiş'in ölümünde yeni rapor bekleniyor! İlaçlar ne zaman verildi?
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümünde aile avukatının, genç kızın vücudunda 2 ilaç tespit edildiğini iddia etmesinin ardından gözler Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı yeni rapora çevrildi. Adli Tıp, ilaçların ne zaman verildiğini araştıracak, diatom testiyle suda boğulup boğulmadığı belirlenecek.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024'te kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, 15 Ekim 2024'te Van Gölü'nün Mollakasım sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürerken, ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'tan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Karabulut, Rojin'in otopsi ve Adli Tıp incelemelerinde midesinde ve iç organlarında Rocuronium, mide içeriğinde ise Ornidazole tespit edildiğini açıklamış; bu bulguların Rojin'e ölümünden kısa süre önce ilaç verildiğini, genç kızın bayıltılıp solunumu felç edilerek öldürüldüğünü iddia etmişti.
DİATOM TESTİ DE BEKLENİYOR
Açıklamanın ardından gözler Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı yeni rapora çevrildi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, beklenen ayrıntılı Adli Tıp raporunda Rocuronium ve Ornidazole adlı ilaçların Rojin'in vücuduna ne zaman girdiği belirlenecek.
Yeni Adli Tıp incelemesinde beklenen bir diğer önemli sonuç ise diatom testi. Diatom incelemesi özellikle Rojin'in suda boğulup boğulmadığının değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek önemli adli incelemelerden biri olarak görülüyor.
Çok Okunanlar