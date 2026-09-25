Riyad'da üçlü savunma toplantısı: Türkiye de katıldı
Riyad'da üçlü savunma toplantısı: Türkiye de katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. Bayraktaroğlu'na toplantıda Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili eşlik etti.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 21:04
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 21:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldığını açıkladı.
TSK'nin açıklamasına göre toplantı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında gerçekleştirildi.
Bayraktaroğlu mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Toplantıya Orgeneral Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili katıldı.
TSK tarafından yapılan açıklamada üç ülkenin üst düzey askeri temsilcilerinin Riyad'daki toplantıya katılım sağladığı bildirildi.
TSK toplantıyı duyurdu
TSK'nin açıklamasında, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, Riyad/Suudi Arabistan'da düzenlenen toplantıya, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile birlikte katılım sağladı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada toplantının içeriğine ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.
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Riyad'da üçlü savunma toplantısı: Türkiye de katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. Bayraktaroğlu'na toplantıda Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili eşlik etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Riyad'da düzenlenen toplantıya katıldığını açıkladı.
TSK'nin açıklamasına göre toplantı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında gerçekleştirildi.
Bayraktaroğlu mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Toplantıya Orgeneral Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili katıldı.
TSK tarafından yapılan açıklamada üç ülkenin üst düzey askeri temsilcilerinin Riyad'daki toplantıya katılım sağladığı bildirildi.
TSK toplantıyı duyurdu
TSK'nin açıklamasında, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, Riyad/Suudi Arabistan'da düzenlenen toplantıya, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile birlikte katılım sağladı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada toplantının içeriğine ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.
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