Rekor sıcaklar Avrupa'nın klima tedarikini Türkiye'ye taşıdı
Rekor sıcaklar Avrupa'nın klima tedarikini Türkiye'ye taşıdı
Rekor sıcaklar Avrupa'da klima ve vantilatör talebini artırdı. Türk üreticilere iletilen siparişlerin sıcak hava dalgasının sürmesi halinde 100 bin adedi aşabileceği belirtiliyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 14:39
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 14:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Avrupa genelinde etkisini sürdüren tarihi sıcak hava dalgası, can kayıplarının artmasının yanı sıra soğutma ürünlerine yönelik talebi de hızla yükseltti. Resmi olmayan değerlendirmelere göre aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aşarken, Avrupa'daki şirketler artan talebi karşılamak için Türkiye'deki üreticilere yönelmeye başladı. Sıcak hava dalgasının devam etmesi halinde sipariş hacminin daha da büyümesi bekleniyor.
Aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiliyor
Avrupa, 2026 yazında son yılların en yüksek sıcaklık değerlerinden bazılarını kaydetti. Akdeniz kuşağı dışındaki birçok ülkede hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerine çıkarken, aşırı sıcaklar sağlık hizmetlerinden günlük yaşama kadar birçok alanda etkisini gösterdi.
Uzmanlar, sıcak hava dalgasının devam etmesi halinde özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ve açık alanda çalışanlar açısından risklerin artabileceğine dikkat çekiyor.
Klima ve vantilatör stokları hızla tükendi
Yılın büyük bölümünü serin ve yağışlı iklim koşullarında geçiren birçok Avrupa ülkesinde klima kullanımının yaygın olmaması, talebin kısa sürede mevcut stokları tüketmesine neden oldu. Vatandaşların klima ve vantilatör temin etmek için mağazalara yönelmesiyle birlikte birçok noktada ürün bulunurluğu azaldı.
Artan talep karşısında siparişleri karşılamakta zorlanan Avrupalı firmalar, yeni tedarik arayışına yöneldi.
Türk üreticilere peş peşe siparişler geliyor
Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre Avrupa'daki şirketler, Türkiye'deki üreticilere mevcut stokların tamamına yönelik taleplerini iletmeye başladı. Üreticilere "Elinizde ne kadar stok varsa gönderin" mesajıyla siparişlerin ulaştığı ifade ediliyor.
Mevcut siparişlerin çift haneli büyüme seviyelerinde seyrettiği, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi halinde toplam talebin 100 bin adedi aşabileceği belirtiliyor.
Türkiye önemli tedarikçiler arasında yer alıyor
Klimaların yanı sıra vantilatör ve diğer havalandırma sistemlerine yönelik talep de artış gösteriyor. Üretim kapasitesi ve Avrupa pazarına yakınlığı sayesinde Türkiye, bölgedeki artan ihtiyacın karşılanmasında öne çıkan tedarikçiler arasında yer alıyor.
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Rekor sıcaklar Avrupa'nın klima tedarikini Türkiye'ye taşıdı
Rekor sıcaklar Avrupa'da klima ve vantilatör talebini artırdı. Türk üreticilere iletilen siparişlerin sıcak hava dalgasının sürmesi halinde 100 bin adedi aşabileceği belirtiliyor.
Avrupa genelinde etkisini sürdüren tarihi sıcak hava dalgası, can kayıplarının artmasının yanı sıra soğutma ürünlerine yönelik talebi de hızla yükseltti. Resmi olmayan değerlendirmelere göre aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aşarken, Avrupa'daki şirketler artan talebi karşılamak için Türkiye'deki üreticilere yönelmeye başladı. Sıcak hava dalgasının devam etmesi halinde sipariş hacminin daha da büyümesi bekleniyor.
Aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiliyor
Avrupa, 2026 yazında son yılların en yüksek sıcaklık değerlerinden bazılarını kaydetti. Akdeniz kuşağı dışındaki birçok ülkede hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerine çıkarken, aşırı sıcaklar sağlık hizmetlerinden günlük yaşama kadar birçok alanda etkisini gösterdi.
Uzmanlar, sıcak hava dalgasının devam etmesi halinde özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ve açık alanda çalışanlar açısından risklerin artabileceğine dikkat çekiyor.
Klima ve vantilatör stokları hızla tükendi
Yılın büyük bölümünü serin ve yağışlı iklim koşullarında geçiren birçok Avrupa ülkesinde klima kullanımının yaygın olmaması, talebin kısa sürede mevcut stokları tüketmesine neden oldu. Vatandaşların klima ve vantilatör temin etmek için mağazalara yönelmesiyle birlikte birçok noktada ürün bulunurluğu azaldı.
Artan talep karşısında siparişleri karşılamakta zorlanan Avrupalı firmalar, yeni tedarik arayışına yöneldi.
Türk üreticilere peş peşe siparişler geliyor
Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre Avrupa'daki şirketler, Türkiye'deki üreticilere mevcut stokların tamamına yönelik taleplerini iletmeye başladı. Üreticilere "Elinizde ne kadar stok varsa gönderin" mesajıyla siparişlerin ulaştığı ifade ediliyor.
Mevcut siparişlerin çift haneli büyüme seviyelerinde seyrettiği, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi halinde toplam talebin 100 bin adedi aşabileceği belirtiliyor.
Türkiye önemli tedarikçiler arasında yer alıyor
Klimaların yanı sıra vantilatör ve diğer havalandırma sistemlerine yönelik talep de artış gösteriyor. Üretim kapasitesi ve Avrupa pazarına yakınlığı sayesinde Türkiye, bölgedeki artan ihtiyacın karşılanmasında öne çıkan tedarikçiler arasında yer alıyor.
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