Radar izleriyle yazılan destan: İHA'lar iki köprü arasındaki mesafeyi tuval yaptı
Radar izleriyle yazılan destan: İHA'lar iki köprü arasındaki mesafeyi tuval yaptı
15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı kapsamında düzenlenen özel çalışmada, 1915 Çanakkale Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında uçuş yapan İHA'lar, uçuş radar izleriyle gökyüzüne ay-yıldız çizip '253 Şehidimiz Anısına' yazdı.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:31
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 12:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
15 Temmuz Şehitler Derneğinden yapılan açıklamaya göre dernek, Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının işbirliğiyle darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla özel bir çalışmaya imza attı.
Çok sayıda İHA, derneğin 15'lilerden 15 Temmuz'a vizyonunun son halkası için Çanakkale'den havalandı. "Bayraktar TB2" silahlı insansız hava aracı da (SİHA) bu göreve dahil edildi.
Uçuşa geçen İHA'lar, 1915 Çanakkale Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki ortalama 253 kilometrelik mesafeyi kat ederek, havada ay yıldız çizdi ve "253 Şehidimiz Anısına" yazdı.
Dernek, 15 Temmuz şehitlerine olan vefalarını İHA'larla göklere kazırken, bu anlar uçuş radar izinde görüntülendi.
Söz konusu çalışmaya ilişkin dernek tarafından paylaşılan videoda, Bayraktar TB2'nin uçuşa hazırlanması, uçuş izni istenmesine dair telsiz kayıtları ve uçuş radar izi yer aldı.
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Radar izleriyle yazılan destan: İHA'lar iki köprü arasındaki mesafeyi tuval yaptı
15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı kapsamında düzenlenen özel çalışmada, 1915 Çanakkale Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında uçuş yapan İHA'lar, uçuş radar izleriyle gökyüzüne ay-yıldız çizip '253 Şehidimiz Anısına' yazdı.
15 Temmuz Şehitler Derneğinden yapılan açıklamaya göre dernek, Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının işbirliğiyle darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla özel bir çalışmaya imza attı.
Çok sayıda İHA, derneğin 15'lilerden 15 Temmuz'a vizyonunun son halkası için Çanakkale'den havalandı. "Bayraktar TB2" silahlı insansız hava aracı da (SİHA) bu göreve dahil edildi.
Uçuşa geçen İHA'lar, 1915 Çanakkale Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki ortalama 253 kilometrelik mesafeyi kat ederek, havada ay yıldız çizdi ve "253 Şehidimiz Anısına" yazdı.
Dernek, 15 Temmuz şehitlerine olan vefalarını İHA'larla göklere kazırken, bu anlar uçuş radar izinde görüntülendi.
Söz konusu çalışmaya ilişkin dernek tarafından paylaşılan videoda, Bayraktar TB2'nin uçuşa hazırlanması, uçuş izni istenmesine dair telsiz kayıtları ve uçuş radar izi yer aldı.
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