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PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. Kaynaklar, bu gelişmenin sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:42
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 15:42
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK’nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yer alan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli dört kritik barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla tamamen boşalttığını duyurdu. "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen operasyonel baskı ve stratejik sürecin bir sonucu olarak görülen bu gelişme, bölgedeki kararlılığın somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sürecin ilerleyen aşamalarında, örgüt faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması, yasadan yararlanan eski üyelerin toplumsal uzlaşıyla ülkeye dönmesi ve eğitim ile ekonomi temelli programlarla topluma entegre edilmesi hedefleniyor. Bu adımların, milli dayanışmayı pekiştirerek kalıcı iç barışı ve bölge istikrarını sağlaması bekleniyor.

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