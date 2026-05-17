Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 21:08
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 21:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
“Özkan Yalım’ı savunun solcular"
Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda gazeteci Timur Soykan ile BirGün gazetesine ilişkin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin haber ve yorumlara sert tepki gösterdi.
Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada gazeteci Timur Soykan ve BirGün gazetesine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin iddialar üzerinden kaleme alınan haber ve yorumları eleştiren Sarıyer, kamuoyunda tartışılan “şaibe” ve “mutlak butlan” iddialarının görmezden gelindiğini belirtti.
Cengiz Sarıyer'in yazısı şöyle:
"Timur Soykan yazmış… BirGün gazetesi de manşete taşımış… Özkan Yalım mağdurmuş. İfade vermesi bile “mutlak butlan operasyonuymuş.” TIR’larına el konulmuş, itibarsızlaştırılmış, zorlanmış, baskı görmüş… Ve sonunda konuşmuş. Ne kadar dokunaklı bir hikaye değil mi? İnsan okurken neredeyse gözleri doluyor. Bir eksik kalmış; fonda hüzünlü bir keman sesi... Türkiye’de milyonlarca insan ekmek kuyruğunda beklerken, emekli ilaç parasını denkleştiremezken, gençler diplomalarını çerçeveletip işsizliğe asarken; BirGün gazetesi, memleketin asıl trajedisini nihayet bulmuş; Kurultayda adı para ilişkileriyle anılanların “duygusal kırgınlığı.” Ne büyük devrimci hassasiyet! Yakın geçmişte işçinin grev çadırına, Kamu emekçilerinin eylemlerine giden, emeği savunan kalemler, şimdi akçeli-saibeli kurultay dedikodularının PR metinlerini yazıyor. Bir zamanlar halkın sesi olduğunu söyleyen gazete, bugün koltuk hırsızlarının basın sözcülüğüne soyunmuş. İnsan gerçekten hayret ediyor. Bu mu sizin devrimciliğiniz? Mahir Çayan bunun için mi can verdi? Terzi Fikri bunun için mi direndi? On binlerce insan bunun için mi bedel ödedi? BirGün gazetesi, sen ne zaman bu kadar “konforlu muhalif” oldun? Ne zaman gerçeğin peşinde koşmayı bırakıp güçlü görünenin koltuğunun altına sığındın? Ne zaman sorgulayan değil, aklayan oldun? Ne zaman halkın kürsüsü olmaktan çıkıp, rant siyasetinin cilacısına dönüştün? Bu gazete çıksın diye insanlar ekmeğinden kesti. Çocuklarının rızkını küçülttü. Bir gazete daha fazla satılsın diye şehir şehir dolaştı. Çünkü inanıyordu. Bu gazetenin adaleti, vicdanı temsil ettiğine inanıyordu. Sermayeye karşı halkı, çürümüş düzene karşı onuru savunacağına inanıyordu.
Bugün dönüp bakınca insanın içi yanıyor. Çünkü görüyoruz ki; bazıları devrimci görünerek düzenle barışmış. Bazıları halkçılık nutukları atarken yeni sarayların kapısında nöbet tutuyor. Bazıları “etik” diye bağırırken, etik dışılığın üstüne kırmızı halı seriyor. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda yaşananlara dair iddiaları artık duymayan kalmadı. Bunu Mısır’daki sağır sultan duydu da BirGün gazetesi mi duymadı? İnsan buna inanmak istiyor gerçekten. “Duymamışlardır” demek istiyor. Çünkü diğer ihtimal çok ağır. Diğer ihtimal; duyup da susmuş olmaları. Görüp de görmezden gelmeleri. Bile bile halkın aklıyla, zekasıyla alay etmeleri. Ve insan sormadan edemiyor; Yoksa siz de mi satın alındınız? Çünkü başka türlü açıklanması güç.
Devrimci gelenek; hırsızlığa, şaibeye, etik dışı ilişkilere kılıf bulmaz, savunamaz. Devrimci gelenek; güçlünün, soyguncunun yanında saf tutmaz. Devrimci gelenek; halkın alın terini çalanların PR danışmanlığını yapmaz. Ben sizden bir siyasetçinin yanında durmanızı istemiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olun da demiyorum. Ben sizden sadece tarafsız olmanızı istiyorum. Ben sizden gerçekleri yazmanızı istiyorum. Haklının ve halkın yanında olun diyorum. Yoksulun, işsizin, ezilenin yanında olun diyorum. Hırsızların değil. Şaibelilerin değil. Ahlaki çöküşü “değişim(!)” diye pazarlayanların değil. Ve Timur Soykan… Gazetecilik; birilerine siyasi zırh üretmek değildir. Kalem; gerçekleri eğip bükmek için değil, ortaya çıkarmak için tutulur. Trollük yaparak gazetecilik yapılmaz. Propaganda ile gerçekler arasındaki farkı en iyi gazeteciler bilir. Eğer hala gazeteciyseniz, gerçeklerin peşine düşün. Değilseniz de bari devrimcilik maskesi takmayın. Çünkü artık yeter! Bu halkın aklı da, hafızası da, vicdanı da var. Ve inanıyorum ki bir gün, gerçekten halktan yana olanlar; bu kirliliğin, çürümüşlüğün içinden yeniden yükselecek. O gün geldiğinde, bugün yanlış yerde konuşlananlar değil; haklının yanında duranlar hatırlanacak. Bugün paranın karşısında eğilenler değil; dimdik duranlar kazanacak. Ve o gün, sahte devrimcilerin en büyük korkusu olacak."
