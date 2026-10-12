Otobüs ve metro ücretlerinde yeni dönem sinyali

Otobüs, metro ve metrobüs ücretlerine yönelik yeni bir düzenleme gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin toplu taşıma tarifelerinde enflasyonun çok üzerinde artış yapmaması gerektiğini belirterek zam oranlarına sınır getirilmesine yönelik bir yaklaşım üzerinde çalışıldığını açıkladı. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, olası düzenlemenin kapsamı ve ulaşım tarifelerine nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 18:17
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 18:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak hizmet enflasyonundaki katılığın sürdüğünü belirten Yılmaz, yerel yönetimlerin kent içi ulaşım tarifelerinde yaptığı artışlara dikkat çekti.
Ulaşım ücretlerinin enflasyonun çok üzerinde artırılmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, toplu taşıma zamlarına yönelik sınır oluşturulması konusunda çalışmalar bulunduğunu ifade etti.
Yılmaz, "Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı" dedi.
Ulaşım ücretlerindeki artışlar enflasyonu etkiliyor
Yılmaz, kent içi ulaşım tarifelerinde yapılan yüksek oranlı artışların hizmet enflasyonundaki katılığı etkileyen unsurlar arasında bulunduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin belirlediği ulaşım ücretlerinin dezenflasyon süreciyle uyumlu olması gerektiğini ifade etti.
Toplu taşıma ücretlerine ilişkin değerlendirmeler, otobüs, metro ve metrobüs tarifelerinde yapılabilecek artışların hangi ölçütlere göre belirleneceği konusunu gündeme taşıdı. Ancak zam oranlarına yönelik bağlayıcı bir üst sınırın ne olacağına ilişkin henüz açıklanmış bir karar bulunmuyor.
İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar?
İstanbul'da toplu taşıma hizmetlerinde yolcu kategorisine ve kullanılan ulaşım aracına göre farklı ücret tarifeleri uygulanıyor. Paylaşılan tarife bilgilerine göre tam bilet 46,20 lira, öğrenci bileti ise 22,55 lira seviyesinde bulunuyor.
İstanbul toplu taşıma ücretleri
Kaynak metinde belirtilen tarife tutarları
Bilet türü
Ücret
Tam bilet
46,20 TL
Öğrenci bileti
22,55 TL
30 yaş üstü öğrenci
41,58 TL
Sosyal kart
33,08 TL
Metrobüs ücretleri durak sayısına göre değişiyor
İstanbul'da metrobüs yolculuklarında ücretlendirme, gidilen durak sayısına göre belirleniyor. Paylaşılan tarife bilgilerine göre metrobüs ücretleri 33,08 liradan başlayarak 68,59 liraya kadar yükseliyor.
Metrobüs tarifesinde yolculuk mesafesine göre farklı ücretler uygulanırken, kent içi ulaşım zamlarına ilişkin olası düzenlemenin bu ücretlendirme sistemini nasıl etkileyeceği henüz açıklanmadı.
Yeni düzenlemenin kapsamı henüz netleşmedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamasında, toplu taşıma zamlarının enflasyonla uyumlu tutulmasına yönelik bir yaklaşım üzerinde çalışıldığı belirtildi. Bununla birlikte düzenlemenin hangi ulaşım türlerini kapsayacağı, zam oranları için belirli bir üst sınır getirilip getirilmeyeceği ve uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda ayrıntı paylaşılmadı.
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Otobüs ve metro ücretlerinde yeni dönem sinyali
Otobüs, metro ve metrobüs ücretlerine yönelik yeni bir düzenleme gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin toplu taşıma tarifelerinde enflasyonun çok üzerinde artış yapmaması gerektiğini belirterek zam oranlarına sınır getirilmesine yönelik bir yaklaşım üzerinde çalışıldığını açıkladı. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, olası düzenlemenin kapsamı ve ulaşım tarifelerine nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak hizmet enflasyonundaki katılığın sürdüğünü belirten Yılmaz, yerel yönetimlerin kent içi ulaşım tarifelerinde yaptığı artışlara dikkat çekti.
Ulaşım ücretlerinin enflasyonun çok üzerinde artırılmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, toplu taşıma zamlarına yönelik sınır oluşturulması konusunda çalışmalar bulunduğunu ifade etti.
Yılmaz, "Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı" dedi.
Ulaşım ücretlerindeki artışlar enflasyonu etkiliyor
Yılmaz, kent içi ulaşım tarifelerinde yapılan yüksek oranlı artışların hizmet enflasyonundaki katılığı etkileyen unsurlar arasında bulunduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin belirlediği ulaşım ücretlerinin dezenflasyon süreciyle uyumlu olması gerektiğini ifade etti.
Toplu taşıma ücretlerine ilişkin değerlendirmeler, otobüs, metro ve metrobüs tarifelerinde yapılabilecek artışların hangi ölçütlere göre belirleneceği konusunu gündeme taşıdı. Ancak zam oranlarına yönelik bağlayıcı bir üst sınırın ne olacağına ilişkin henüz açıklanmış bir karar bulunmuyor.
İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar?
İstanbul'da toplu taşıma hizmetlerinde yolcu kategorisine ve kullanılan ulaşım aracına göre farklı ücret tarifeleri uygulanıyor. Paylaşılan tarife bilgilerine göre tam bilet 46,20 lira, öğrenci bileti ise 22,55 lira seviyesinde bulunuyor.
İstanbul toplu taşıma ücretleri
Kaynak metinde belirtilen tarife tutarları
Bilet türü
Ücret
46,20 TL
22,55 TL
41,58 TL
33,08 TL
Metrobüs ücretleri durak sayısına göre değişiyor
İstanbul'da metrobüs yolculuklarında ücretlendirme, gidilen durak sayısına göre belirleniyor. Paylaşılan tarife bilgilerine göre metrobüs ücretleri 33,08 liradan başlayarak 68,59 liraya kadar yükseliyor.
Metrobüs tarifesinde yolculuk mesafesine göre farklı ücretler uygulanırken, kent içi ulaşım zamlarına ilişkin olası düzenlemenin bu ücretlendirme sistemini nasıl etkileyeceği henüz açıklanmadı.
Yeni düzenlemenin kapsamı henüz netleşmedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamasında, toplu taşıma zamlarının enflasyonla uyumlu tutulmasına yönelik bir yaklaşım üzerinde çalışıldığı belirtildi. Bununla birlikte düzenlemenin hangi ulaşım türlerini kapsayacağı, zam oranları için belirli bir üst sınır getirilip getirilmeyeceği ve uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda ayrıntı paylaşılmadı.
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