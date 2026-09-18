Otizmli çocuğun ölümünde korkunç iddia! Cinayet şüphelisi en yakını çıktı
Otizmli çocuğun ölümünde korkunç iddia! Cinayet şüphelisi en yakını çıktı
Sivas'ta 4. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki otizmli T.K.'nin ölümüne ilişkin soruşturmada kan donduran bir gelişme yaşandı. Olayın şüpheli bulunması üzerine harekete geçen Cinayet Büro ekipleri, hayatını kaybeden çocuğun 14 yaşındaki ablası S.N.K. ile evde bulunan T.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 12:02
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 12:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sivas'ta bir çocuğun evin penceresinden düşerek ölmesiyle ilgili ablası ve evde bulunan kişi tutuklandı.
İddiaya göre, otizmli olduğu öğrenilen 12 yaşındaki T.K, Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden düştü.
T.K. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüpheli olduğunu değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında çocuğun 14 yaşındaki ablası S.N.K. ile olay sırasında evde bulunan T.S. (17) gözaltına alındı.
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Otizmli çocuğun ölümünde korkunç iddia! Cinayet şüphelisi en yakını çıktı
Sivas'ta 4. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki otizmli T.K.'nin ölümüne ilişkin soruşturmada kan donduran bir gelişme yaşandı. Olayın şüpheli bulunması üzerine harekete geçen Cinayet Büro ekipleri, hayatını kaybeden çocuğun 14 yaşındaki ablası S.N.K. ile evde bulunan T.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas'ta bir çocuğun evin penceresinden düşerek ölmesiyle ilgili ablası ve evde bulunan kişi tutuklandı.
İddiaya göre, otizmli olduğu öğrenilen 12 yaşındaki T.K, Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden düştü.
T.K. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüpheli olduğunu değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında çocuğun 14 yaşındaki ablası S.N.K. ile olay sırasında evde bulunan T.S. (17) gözaltına alındı.
Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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