Otel çalışanlarından 50 milyonluk soygun! Şebekenin pişkinliği ''pes'' dedirtti

Fatih'teki 5 yıldızlı otelde, personelin 50 milyon lira çaldığı belirlendi. Otelin % 85 doluluğa rağmen zarar etmesi üzerine başlatılan soruşturmada, genel müdür dahil 8 çalışan gözaltına alındı. Vurgun şebekesinin çaldıkları paralarla yine Fatih bölgesinde 20 odalı butik bir otel satın aldıkları ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 26.09.2026 09:17
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2026 09:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Fatih'teki 5 yıldızlı Cronton Design Hotel, kendi yöneticileri ve çalışanları tarafından soyuldu. Otel sahibi Ö.Ş., işletmenin yüzde 85 doluluk oranıyla çalışmasına rağmen sürekli zarar etmesinden şüphelenerek savcılığa başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin otelin güvenlik kameralarını incelemesiyle, son 2 yılda yaklaşık 50 milyon TL vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
5 ÇALIŞAN TUTUKLANDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çalışanların farklı yöntemlerle otel gelirlerini kendi hesaplarına aktardığını tespit etti. Polise göre şüpheliler; yurtdışından rezervasyon yaptırıp otele gelmeyen müşterilerin ödediği paraları zimmetlerine geçirdi, restoran gelirlerini kendi hesaplarına aktardı. Ayrıca odasını beğenmeyerek daha büyük odaya geçen müşterilerin ödediği ücretlerin de otel kasasına girmediği belirlendi. Düzenlenen operasyonla 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen otelin genel müdürü Sidar Yaşar, muhasebe müdürü Selman M.K. ile resepsiyon görevlileri E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. Çalışanlardan M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
ÇALDIKLARIYLA KENDİLERİNE OTEL ALMIŞLAR
Polisin yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, şebekenin pişkinliği bu kadarına da 'pes' dedirtti. Vurgunun liderliğini yapan kadın Genel Müdür Sidar Y. ile Muhasebe Müdürü Selman M.K.'nın, çalıştıkları Cronton Design Hotel'den çaldıkları nakit paraları biriktirerek yine Fatih bölgesinde 20 odalı butik bir otel satın aldıkları ortaya çıktı.
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Otel çalışanlarından 50 milyonluk soygun! Şebekenin pişkinliği ''pes'' dedirtti
Fatih'teki 5 yıldızlı otelde, personelin 50 milyon lira çaldığı belirlendi. Otelin % 85 doluluğa rağmen zarar etmesi üzerine başlatılan soruşturmada, genel müdür dahil 8 çalışan gözaltına alındı. Vurgun şebekesinin çaldıkları paralarla yine Fatih bölgesinde 20 odalı butik bir otel satın aldıkları ortaya çıktı.
İstanbul Fatih'teki 5 yıldızlı Cronton Design Hotel, kendi yöneticileri ve çalışanları tarafından soyuldu. Otel sahibi Ö.Ş., işletmenin yüzde 85 doluluk oranıyla çalışmasına rağmen sürekli zarar etmesinden şüphelenerek savcılığa başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin otelin güvenlik kameralarını incelemesiyle, son 2 yılda yaklaşık 50 milyon TL vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
5 ÇALIŞAN TUTUKLANDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çalışanların farklı yöntemlerle otel gelirlerini kendi hesaplarına aktardığını tespit etti. Polise göre şüpheliler; yurtdışından rezervasyon yaptırıp otele gelmeyen müşterilerin ödediği paraları zimmetlerine geçirdi, restoran gelirlerini kendi hesaplarına aktardı. Ayrıca odasını beğenmeyerek daha büyük odaya geçen müşterilerin ödediği ücretlerin de otel kasasına girmediği belirlendi. Düzenlenen operasyonla 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen otelin genel müdürü Sidar Yaşar, muhasebe müdürü Selman M.K. ile resepsiyon görevlileri E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. Çalışanlardan M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
ÇALDIKLARIYLA KENDİLERİNE OTEL ALMIŞLAR
Polisin yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, şebekenin pişkinliği bu kadarına da 'pes' dedirtti. Vurgunun liderliğini yapan kadın Genel Müdür Sidar Y. ile Muhasebe Müdürü Selman M.K.'nın, çalıştıkları Cronton Design Hotel'den çaldıkları nakit paraları biriktirerek yine Fatih bölgesinde 20 odalı butik bir otel satın aldıkları ortaya çıktı.
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