Osman Bektaş’tan Ege depremi sonrası kritik uyarı

Ege Denizi’nde 4 Ekim 2026 sabahı meydana gelen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Batı Anadolu’daki sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu. AFAD’ın 4,4 olarak açıkladığı depremin ardından Bektaş, Eşme-Pamukkale-Denizli hattındaki aktivitenin sürdüğünü belirterek Uşak-Denizli-Afyon yönündeki deformasyona dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 11:47
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 11:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ege Denizi’nde saat 03.48’de deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4,4, derinliği ise 6,73 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak belirlediği depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Kandilli verilerinde depremin derinliği 6,1 kilometre olarak ölçüldü.
Bektaş Eşme-Pamukkale-Denizli hattına dikkat çekti
Depremin ardından sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliği değerlendirdi.
Bektaş, "Uşak deprem tümörü büyümeye mi çalışıyor?" sorusunu yönelterek Girit açıklarındaki deprem ile Eşme-Pamukkale-Denizli hattında devam eden sismik aktiviteye dikkat çekti.
Bektaş, paylaşımında, "Bugün Girit açıklarında M4,4 deprem meydana geldi. Aynı dönemde Eşme-Pamukkale-Denizli hattında sismik aktivite sürüyor. 1970 Gediz'den 2026'ya uzanan 6 adet M6-7 deprem de Uşak Fay Bloğunun farklı kenarlarında gelişti" ifadelerini kullandı.
Transfer zonları için olasılığa işaret etti
Prof. Dr. Bektaş, Girit Bindirme Kuşağı ile Batı Anadolu arasındaki transfer zonlarının bölgedeki deformasyon üzerindeki olası etkisine de değindi.
Bektaş, "Girit Bindirme Kuşağı-Batı Anadolu arasındaki transfer zonları, deformasyonu Uşak-Denizli-Afyon yönüne taşıyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Bu ifade, Bektaş’ın bölgedeki tektonik süreçlere ilişkin değerlendirmesi olarak paylaşılırken, kesinleşmiş bir deprem öngörüsü niteliği taşımıyor.
Tek tek depremler yerine dağılıma işaret etti
Bektaş, değerlendirmesinde tekil depremlerden ziyade sismik aktivitenin zaman ve mekân içindeki dağılımının dikkate alınması gerektiğini belirtti.
"Sismisitenin zaman-mekân boyunca Simav Fayından güneye, Denizli’ye, yeniden dağılımı dikkat çekici" ifadelerini kullanan Bektaş, Batı Anadolu’daki hareketliliğin bölgesel ölçekte değerlendirilmesine işaret etti.
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Osman Bektaş’tan Ege depremi sonrası kritik uyarı
Ege Denizi’nde 4 Ekim 2026 sabahı meydana gelen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Batı Anadolu’daki sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu. AFAD’ın 4,4 olarak açıkladığı depremin ardından Bektaş, Eşme-Pamukkale-Denizli hattındaki aktivitenin sürdüğünü belirterek Uşak-Denizli-Afyon yönündeki deformasyona dikkat çekti.
Ege Denizi’nde saat 03.48’de deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4,4, derinliği ise 6,73 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak belirlediği depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Kandilli verilerinde depremin derinliği 6,1 kilometre olarak ölçüldü.
Bektaş Eşme-Pamukkale-Denizli hattına dikkat çekti
Depremin ardından sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliği değerlendirdi.
Bektaş, "Uşak deprem tümörü büyümeye mi çalışıyor?" sorusunu yönelterek Girit açıklarındaki deprem ile Eşme-Pamukkale-Denizli hattında devam eden sismik aktiviteye dikkat çekti.
Bektaş, paylaşımında, "Bugün Girit açıklarında M4,4 deprem meydana geldi. Aynı dönemde Eşme-Pamukkale-Denizli hattında sismik aktivite sürüyor. 1970 Gediz'den 2026'ya uzanan 6 adet M6-7 deprem de Uşak Fay Bloğunun farklı kenarlarında gelişti" ifadelerini kullandı.
Transfer zonları için olasılığa işaret etti
Prof. Dr. Bektaş, Girit Bindirme Kuşağı ile Batı Anadolu arasındaki transfer zonlarının bölgedeki deformasyon üzerindeki olası etkisine de değindi.
Bektaş, "Girit Bindirme Kuşağı-Batı Anadolu arasındaki transfer zonları, deformasyonu Uşak-Denizli-Afyon yönüne taşıyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Bu ifade, Bektaş’ın bölgedeki tektonik süreçlere ilişkin değerlendirmesi olarak paylaşılırken, kesinleşmiş bir deprem öngörüsü niteliği taşımıyor.
Tek tek depremler yerine dağılıma işaret etti
Bektaş, değerlendirmesinde tekil depremlerden ziyade sismik aktivitenin zaman ve mekân içindeki dağılımının dikkate alınması gerektiğini belirtti.
"Sismisitenin zaman-mekân boyunca Simav Fayından güneye, Denizli’ye, yeniden dağılımı dikkat çekici" ifadelerini kullanan Bektaş, Batı Anadolu’daki hareketliliğin bölgesel ölçekte değerlendirilmesine işaret etti.
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