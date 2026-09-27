Osman Bektaş İstanbul için kritik noktayı açıkladı
Osman Bektaş İstanbul için kritik noktayı açıkladı
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da meydana gelebilecek bir depremin İstanbul üzerindeki etkisinin yalnızca büyüklük üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti. Bektaş, sarsıntının frekansı ve süresi ile binaların yapısal özelliklerinin birlikte ele alınması gerektiğini ifade ederken, özellikle yüksek ve esnek yapıların uzun periyotlu yer hareketlerine vereceği tepkiye dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 09:55
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 09:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede İstanbul ve İzmit’te meydana gelebilecek sarsıntıların farklı özellikler gösterebileceğini belirtti. Açıklamasında 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremini örnek gösterdi.
Bektaş’a göre fayın daha yavaş ve parçalı şekilde kırılması ile Marmara’daki kalın ve genç sediman tabakası, yer hareketlerinin frekans yapısı üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle aynı büyüklükteki depremlerin farklı zemin ve yapı koşullarında oluşturduğu etkiler değişebilir.
Depremin yalnızca büyüklüğüne bakmak yeterli değil
Bektaş, Marmara’daki deprem tehlikesinin değerlendirilmesinde yalnızca depremin büyüklüğüne odaklanılmaması gerektiğini ifade etti. “Asıl soru: İstanbul hangi frekansta ve ne kadar süre sallanacak?” diyen Bektaş, yapıların yükseklik ve esneklik özelliklerine göre yer hareketlerine farklı tepkiler verebileceğini kaydetti.
Uzun periyotlu yer hareketlerinin özellikle İstanbul’daki yüksek ve esnek yapılar açısından önem taşıdığını belirten Bektaş, sarsıntının süresinin de yapıların maruz kalacağı etki açısından dikkate alınması gerektiğini aktardı.
Yüksek binalarda farklı etki görülebilir
Bektaş’ın değerlendirmesine göre İzmit’te meydana gelebilecek bir depremde yüksek frekanslı ve kısa periyotlu yer hareketlerinin öne çıkması halinde yüksek yapıların etkilenme biçimi İstanbul’dan farklı olabilir.
İstanbul’da uzun periyotlu hareketlerin baskın hale gelmesi durumunda ise yüksek ve esnek binalar üzerindeki etkinin artabileceğini ifade eden Bektaş, alçak ve daha rijit yapıların aynı sarsıntıya farklı tepki verebileceğini belirtti.
Bektaş’ın açıklamasında öne çıkan değerlendirme, deprem tehlikesinin büyüklüğün yanı sıra yer hareketinin frekansı, süresi, zemin koşulları ve binaların yapısal özellikleriyle birlikte ele alınması gerektiği yönünde oldu.
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Osman Bektaş İstanbul için kritik noktayı açıkladı
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da meydana gelebilecek bir depremin İstanbul üzerindeki etkisinin yalnızca büyüklük üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti. Bektaş, sarsıntının frekansı ve süresi ile binaların yapısal özelliklerinin birlikte ele alınması gerektiğini ifade ederken, özellikle yüksek ve esnek yapıların uzun periyotlu yer hareketlerine vereceği tepkiye dikkat çekti.
Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede İstanbul ve İzmit’te meydana gelebilecek sarsıntıların farklı özellikler gösterebileceğini belirtti. Açıklamasında 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremini örnek gösterdi.
Bektaş’a göre fayın daha yavaş ve parçalı şekilde kırılması ile Marmara’daki kalın ve genç sediman tabakası, yer hareketlerinin frekans yapısı üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle aynı büyüklükteki depremlerin farklı zemin ve yapı koşullarında oluşturduğu etkiler değişebilir.
Depremin yalnızca büyüklüğüne bakmak yeterli değil
Bektaş, Marmara’daki deprem tehlikesinin değerlendirilmesinde yalnızca depremin büyüklüğüne odaklanılmaması gerektiğini ifade etti. “Asıl soru: İstanbul hangi frekansta ve ne kadar süre sallanacak?” diyen Bektaş, yapıların yükseklik ve esneklik özelliklerine göre yer hareketlerine farklı tepkiler verebileceğini kaydetti.
Uzun periyotlu yer hareketlerinin özellikle İstanbul’daki yüksek ve esnek yapılar açısından önem taşıdığını belirten Bektaş, sarsıntının süresinin de yapıların maruz kalacağı etki açısından dikkate alınması gerektiğini aktardı.
Yüksek binalarda farklı etki görülebilir
Bektaş’ın değerlendirmesine göre İzmit’te meydana gelebilecek bir depremde yüksek frekanslı ve kısa periyotlu yer hareketlerinin öne çıkması halinde yüksek yapıların etkilenme biçimi İstanbul’dan farklı olabilir.
İstanbul’da uzun periyotlu hareketlerin baskın hale gelmesi durumunda ise yüksek ve esnek binalar üzerindeki etkinin artabileceğini ifade eden Bektaş, alçak ve daha rijit yapıların aynı sarsıntıya farklı tepki verebileceğini belirtti.
Bektaş’ın açıklamasında öne çıkan değerlendirme, deprem tehlikesinin büyüklüğün yanı sıra yer hareketinin frekansı, süresi, zemin koşulları ve binaların yapısal özellikleriyle birlikte ele alınması gerektiği yönünde oldu.
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