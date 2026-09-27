Ömer Çelik’ten fon krizi açıklaması: Hesap sorulacak
Ömer Çelik’ten fon krizi açıklaması: Hesap sorulacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla konunun üzerine gidildiğini belirten Çelik, usulsüzlük ve istismara karışanların hesap vereceğini söyledi. Çelik ayrıca yaşanan durumun finansal sistem açısından risk oluşturmadığını savunurken, sürecin hukuki sonuçlarının takip edileceğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 15:05
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 15:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ömer Çelik, fon krizine ilişkin çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla sürdürüldüğünü belirtti. Sürecin ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütüldüğünü söyleyen Çelik, olumsuz etkilenen vatandaşlara ilişkin çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.
Çelik, “Usulsüzlük, istismar, bunlara bulaşanların hesap vereceğini söylüyoruz. Bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla bütün bu meselenin üzerine gidilecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hesap sorulacaktır” yaklaşımıyla hareket edildiğini belirten Çelik, soruşturma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkacak hukuki sürecin takip edileceğini söyledi.
Finansal sistem için risk olmadığını söyledi
Çelik, fon krizinin Türkiye’nin finansal sistemine etkisine ilişkin de değerlendirmede bulundu. “Finansal sistemimiz için risk yoktur” diyen Çelik, yaşanan durumun SPK ile bağlantılı sınırlı bir alanda ortaya çıktığını savundu.
Benzer durumların tekrar yaşanmaması için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Çelik, sürecin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütüleceğini söyledi.
Erdoğan’ın adaylığına ilişkin konuştu
Çelik, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yönelik tartışmalara da değindi. Muhalefetin bu konudaki açıklamalarını eleştiren Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın adayının Erdoğan olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu konuda açıklamalar yaptığını belirten Çelik, diğer tartışmaları muhalefetin “spekülasyonu” olarak nitelendirdi.
BM ve Gazze mesajı
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de (BM) verdiği mesajlara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” yaklaşımını hatırlatan Çelik, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının uluslararası sistemin işleyişine yönelik mesajlar içerdiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM’deki konuşmasını da eleştiren Çelik, Gazze’deki eylemler nedeniyle sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini savundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ömer Çelik’ten fon krizi açıklaması: Hesap sorulacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla konunun üzerine gidildiğini belirten Çelik, usulsüzlük ve istismara karışanların hesap vereceğini söyledi. Çelik ayrıca yaşanan durumun finansal sistem açısından risk oluşturmadığını savunurken, sürecin hukuki sonuçlarının takip edileceğini ifade etti.
Ömer Çelik, fon krizine ilişkin çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla sürdürüldüğünü belirtti. Sürecin ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütüldüğünü söyleyen Çelik, olumsuz etkilenen vatandaşlara ilişkin çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.
Çelik, “Usulsüzlük, istismar, bunlara bulaşanların hesap vereceğini söylüyoruz. Bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla bütün bu meselenin üzerine gidilecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hesap sorulacaktır” yaklaşımıyla hareket edildiğini belirten Çelik, soruşturma ve incelemeler sonucunda ortaya çıkacak hukuki sürecin takip edileceğini söyledi.
Finansal sistem için risk olmadığını söyledi
Çelik, fon krizinin Türkiye’nin finansal sistemine etkisine ilişkin de değerlendirmede bulundu. “Finansal sistemimiz için risk yoktur” diyen Çelik, yaşanan durumun SPK ile bağlantılı sınırlı bir alanda ortaya çıktığını savundu.
Benzer durumların tekrar yaşanmaması için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Çelik, sürecin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütüleceğini söyledi.
Erdoğan’ın adaylığına ilişkin konuştu
Çelik, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yönelik tartışmalara da değindi. Muhalefetin bu konudaki açıklamalarını eleştiren Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın adayının Erdoğan olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu konuda açıklamalar yaptığını belirten Çelik, diğer tartışmaları muhalefetin “spekülasyonu” olarak nitelendirdi.
BM ve Gazze mesajı
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de (BM) verdiği mesajlara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” yaklaşımını hatırlatan Çelik, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının uluslararası sistemin işleyişine yönelik mesajlar içerdiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM’deki konuşmasını da eleştiren Çelik, Gazze’deki eylemler nedeniyle sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini savundu.
Çok Okunanlar