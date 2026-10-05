Ömer Çelik Harem-i İbrahim'e yönelik provokasyonları lanetledi
Ömer Çelik Harem-i İbrahim'e yönelik provokasyonları lanetledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz" ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 13:27
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 13:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii'nden ellerini bir türlü çekmeyen Yahudi işgalciler, şimdi de camide dans edip kutlama yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim'e yönelik provokasyonları lanetledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:
"Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez. Harem-i İbrahim Camisi, Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız."
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Ömer Çelik Harem-i İbrahim'e yönelik provokasyonları lanetledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz" ifadesini kullandı.
Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii'nden ellerini bir türlü çekmeyen Yahudi işgalciler, şimdi de camide dans edip kutlama yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim'e yönelik provokasyonları lanetledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:
"Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez. Harem-i İbrahim Camisi, Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız."
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