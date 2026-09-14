Okullarda güvenlik için 7 bakanlıktan yeni protokol
Okullarda güvenlik için 7 bakanlıktan yeni protokol
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin güçlendirilmesine yönelik yeni program kapsamında 7 bakanlığın ortak bir protokol hazırladığını açıkladı. Programın uygulanmasına ilişkin ayrıntılar ve ilgili bakanlıkların üstleneceği görevler, okul güvenliği alanında izlenecek yeni sürecin temel başlıklarını oluşturacak.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 18:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgiye göre, okullarda uygulanacak yeni güvenlik programı için 7 bakanlık ortak çalışma yürüttü. Bakanlıkların hazırladığı protokol, okullardaki güvenlik uygulamalarının kurumlar arası koordinasyonla yürütülmesini öngörüyor.
Çiftçi, açıklamasında protokolde yer alan 7 bakanlığın isimlerine ve program kapsamında alınacak önlemlerin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.
31 bin bahçe görevlisi görev yapıyor
Okullardaki mevcut uygulamalara ilişkin sayısal verileri de paylaşan Çiftçi, 31 bin bahçe görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Açıklamada görevlilerin illere ve okullara göre dağılımına ilişkin ayrıntı yer almadı.
Yeni güvenlik programının uygulama takvimi ile ortak protokol kapsamındaki görev dağılımına ilişkin yapılacak açıklamalar, programın okullarda nasıl yürütüleceğine dair ayrıntıları netleştirecek.
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Okullarda güvenlik için 7 bakanlıktan yeni protokol
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin güçlendirilmesine yönelik yeni program kapsamında 7 bakanlığın ortak bir protokol hazırladığını açıkladı. Programın uygulanmasına ilişkin ayrıntılar ve ilgili bakanlıkların üstleneceği görevler, okul güvenliği alanında izlenecek yeni sürecin temel başlıklarını oluşturacak.
Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgiye göre, okullarda uygulanacak yeni güvenlik programı için 7 bakanlık ortak çalışma yürüttü. Bakanlıkların hazırladığı protokol, okullardaki güvenlik uygulamalarının kurumlar arası koordinasyonla yürütülmesini öngörüyor.
Çiftçi, açıklamasında protokolde yer alan 7 bakanlığın isimlerine ve program kapsamında alınacak önlemlerin ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.
31 bin bahçe görevlisi görev yapıyor
Okullardaki mevcut uygulamalara ilişkin sayısal verileri de paylaşan Çiftçi, 31 bin bahçe görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Açıklamada görevlilerin illere ve okullara göre dağılımına ilişkin ayrıntı yer almadı.
Yeni güvenlik programının uygulama takvimi ile ortak protokol kapsamındaki görev dağılımına ilişkin yapılacak açıklamalar, programın okullarda nasıl yürütüleceğine dair ayrıntıları netleştirecek.
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