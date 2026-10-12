Okul güvenliğinde yeni dönem! Bakan Çiftçi talimat verdi
Okul güvenliğinde yeni dönem! Bakan Çiftçi talimat verdi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından Emniyet ve Jandarma birimlerine okul güvenliğinin artırılması yönünde talimat verdi. Okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimlerin yoğunlaştırılmasını isteyen Çiftçi, ihtiyaç duyulan bölgelerde güvenlik personelinin öğrenciler gelmeden yarım saat önce görev yerlerinde bulunmasını istedi. Yeni tedbirler kapsamında okul çevreleri, servisler ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenlik uygulamalarına ağırlık verilecek.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 17:50
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 17:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Asayiş Konulu Toplantı'ya katılan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin asayiş uygulamalarının ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çocukların güvenliğinin sağlanması için mevcut tedbirlerin daha titiz şekilde uygulanmasını istedi.
Çiftçi, "Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği hâline dönüştü. Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri hâline dönüştü" ifadelerini kullandı.
Okul güvenliğinin kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında daha hassas biçimde takip edilmesi gerektiğini belirten Çiftçi, ilgili güvenlik birimlerinin çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştırmasını istedi.
Güvenlik görevlileri öğrencilerden yarım saat önce gelecek
Bakan Çiftçi, güvenlik ihtiyacı bulunan okullarda jandarma aracılığıyla güvenlik korucularının, emniyet aracılığıyla ise bekçilerin görevlendirilmesini istedi. Daha kapsamlı güvenlik tedbiri gereken okullarda personelin öğrencilerin gelişinden en az 30 dakika önce görev yerinde bulunması gerektiğini vurguladı.
Çiftçi, "Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun" dedi.
Söz konusu uygulamanın özellikle güvenlik ihtiyacı tespit edilen okullarda hayata geçirilmesi istendi. Görevlendirmelerin ilgili emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülmesi öngörülüyor.
Okul çevrelerinde denetimler artırılacak
Yeni talimatlar kapsamında okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik kontrollerine ağırlık verilecek. Okul çevresindeki metruk yapılar, öğrenci servisleri ve çocukların sıklıkla bulunduğu alanlarda denetimlerin artırılması istendi.
Bakan Çiftçi, güvenlik birimlerinin yalnızca okul girişlerinde değil, öğrencilerin gün içerisinde bulunduğu diğer alanlarda da gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti. Okul çevrelerindeki risklerin azaltılması amacıyla denetimlerin daha görünür hâle getirilmesini talep etti.
Polis ve jandarma ekipleri sahada daha görünür olacak
Asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin okul çevrelerindeki uygulamalarının yoğunlaştırılması talimatı verildi. Denetimlerin sabah giriş saatlerinin yanı sıra öğle aralarında ve okul çıkışlarında da artırılması istendi.
Çiftçi, "Giriş-çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım" ifadelerini kullandı.
Güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasıyla öğrencilerin okula geliş ve ayrılış saatlerinde güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Üst düzey güvenlik yöneticileri toplantıya katıldı
İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı.
Toplantıda okul güvenliği başta olmak üzere asayiş uygulamalarına ilişkin tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda ihtiyaç duyulan okullarda personel görevlendirmeleri ve okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması gündeme geldi.
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Okul güvenliğinde yeni dönem! Bakan Çiftçi talimat verdi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından Emniyet ve Jandarma birimlerine okul güvenliğinin artırılması yönünde talimat verdi. Okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimlerin yoğunlaştırılmasını isteyen Çiftçi, ihtiyaç duyulan bölgelerde güvenlik personelinin öğrenciler gelmeden yarım saat önce görev yerlerinde bulunmasını istedi. Yeni tedbirler kapsamında okul çevreleri, servisler ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenlik uygulamalarına ağırlık verilecek.
İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Asayiş Konulu Toplantı'ya katılan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin asayiş uygulamalarının ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çocukların güvenliğinin sağlanması için mevcut tedbirlerin daha titiz şekilde uygulanmasını istedi.
Çiftçi, "Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği hâline dönüştü. Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri hâline dönüştü" ifadelerini kullandı.
Okul güvenliğinin kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında daha hassas biçimde takip edilmesi gerektiğini belirten Çiftçi, ilgili güvenlik birimlerinin çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştırmasını istedi.
Güvenlik görevlileri öğrencilerden yarım saat önce gelecek
Bakan Çiftçi, güvenlik ihtiyacı bulunan okullarda jandarma aracılığıyla güvenlik korucularının, emniyet aracılığıyla ise bekçilerin görevlendirilmesini istedi. Daha kapsamlı güvenlik tedbiri gereken okullarda personelin öğrencilerin gelişinden en az 30 dakika önce görev yerinde bulunması gerektiğini vurguladı.
Çiftçi, "Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun" dedi.
Söz konusu uygulamanın özellikle güvenlik ihtiyacı tespit edilen okullarda hayata geçirilmesi istendi. Görevlendirmelerin ilgili emniyet ve jandarma birimleri tarafından yürütülmesi öngörülüyor.
Okul çevrelerinde denetimler artırılacak
Yeni talimatlar kapsamında okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik kontrollerine ağırlık verilecek. Okul çevresindeki metruk yapılar, öğrenci servisleri ve çocukların sıklıkla bulunduğu alanlarda denetimlerin artırılması istendi.
Bakan Çiftçi, güvenlik birimlerinin yalnızca okul girişlerinde değil, öğrencilerin gün içerisinde bulunduğu diğer alanlarda da gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti. Okul çevrelerindeki risklerin azaltılması amacıyla denetimlerin daha görünür hâle getirilmesini talep etti.
Polis ve jandarma ekipleri sahada daha görünür olacak
Asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin okul çevrelerindeki uygulamalarının yoğunlaştırılması talimatı verildi. Denetimlerin sabah giriş saatlerinin yanı sıra öğle aralarında ve okul çıkışlarında da artırılması istendi.
Çiftçi, "Giriş-çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım" ifadelerini kullandı.
Güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasıyla öğrencilerin okula geliş ve ayrılış saatlerinde güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Üst düzey güvenlik yöneticileri toplantıya katıldı
İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı.
Toplantıda okul güvenliği başta olmak üzere asayiş uygulamalarına ilişkin tedbirler ele alındı. Bakan Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda ihtiyaç duyulan okullarda personel görevlendirmeleri ve okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması gündeme geldi.
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