Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle soruşturma
Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle soruşturma
Eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 09:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki için resen soruşturma başlattı.
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Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle soruşturma
Eski Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki için resen soruşturma başlattı.
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