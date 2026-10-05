Naci Görür’den Adana depremi sonrası kritik uyarı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den bölgeye ilişkin açıklama geldi. Görür, sarsıntıların Savrun Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirterek 2023 depremlerinin etkisine işaret etti ve “Adana risk altında, dikkatli olmalı” uyarısında bulundu. AFAD ise bölgedeki depremselliğe ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımlarken, depremin kaynaklandığı fayın ayrıntılı çalışmalarla belirleneceğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 19:47
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 19:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adana ve Osmaniye’de hissedilen peş peşe depremlerin ardından Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Görür’ün açıklamasında, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgedeki fay sistemleri üzerindeki etkisine dikkat çekildi.
Adana için uyarıda bulundu
Naci Görür, değerlendirmesinde Adana’ya ilişkin de uyarı yaptı. Görür, “Adana risk altında, dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.
Açıklama, Saimbeyli merkezli depremlerin ardından bölgedeki fay hareketliliğinin yeniden gündeme geldiği dönemde yapıldı.
AFAD ön değerlendirme raporunu yayımladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Saimbeyli’de meydana gelen depremin ardından bölgeye ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı.
AFAD, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda belirleneceğini bildirdi.
Raporda bölgenin geçmiş deprem kayıtlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre, 1900 yılından bu yana bölgede büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 deprem kaydedildi.
Bu depremler arasında en yüksek büyüklüğün 5,7 olduğu belirtildi. Bölgede ayrıca 1900 yılı öncesine ait üç tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu aktarıldı.
Bölgedeki çalışmalar takip ediliyor
Saimbeyli merkezli depremlerin ardından AFAD’ın bölgeye ilişkin sismolojik ve saha çalışmaları önem taşıyor. Depremin hangi faydan kaynaklandığına ilişkin kesin tespitin ayrıntılı incelemelerin ardından yapılması bekleniyor.
Naci Görür ise Savrun Fay Zonu’ndaki etkinliğe işaret ederek Adana için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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Naci Görür’den Adana depremi sonrası kritik uyarı
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den bölgeye ilişkin açıklama geldi. Görür, sarsıntıların Savrun Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirterek 2023 depremlerinin etkisine işaret etti ve “Adana risk altında, dikkatli olmalı” uyarısında bulundu. AFAD ise bölgedeki depremselliğe ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımlarken, depremin kaynaklandığı fayın ayrıntılı çalışmalarla belirleneceğini bildirdi.
Adana ve Osmaniye’de hissedilen peş peşe depremlerin ardından Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Sarsıntıların Savrun Fay Zonu’nda gerçekleştiğini belirten Görür, “Deprem Savrun Fay zonunda. 2023 depremlerinin etkisi. Savrun Fay zonu etkin” ifadelerini kullandı.
Görür’ün açıklamasında, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgedeki fay sistemleri üzerindeki etkisine dikkat çekildi.
Adana için uyarıda bulundu
Naci Görür, değerlendirmesinde Adana’ya ilişkin de uyarı yaptı. Görür, “Adana risk altında, dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.
Açıklama, Saimbeyli merkezli depremlerin ardından bölgedeki fay hareketliliğinin yeniden gündeme geldiği dönemde yapıldı.
AFAD ön değerlendirme raporunu yayımladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Saimbeyli’de meydana gelen depremin ardından bölgeye ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı.
AFAD, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda belirleneceğini bildirdi.
Raporda bölgenin geçmiş deprem kayıtlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre, 1900 yılından bu yana bölgede büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 deprem kaydedildi.
Bu depremler arasında en yüksek büyüklüğün 5,7 olduğu belirtildi. Bölgede ayrıca 1900 yılı öncesine ait üç tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu aktarıldı.
Bölgedeki çalışmalar takip ediliyor
Saimbeyli merkezli depremlerin ardından AFAD’ın bölgeye ilişkin sismolojik ve saha çalışmaları önem taşıyor. Depremin hangi faydan kaynaklandığına ilişkin kesin tespitin ayrıntılı incelemelerin ardından yapılması bekleniyor.
Naci Görür ise Savrun Fay Zonu’ndaki etkinliğe işaret ederek Adana için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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