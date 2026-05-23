''Mutlak Butlan'' sonrası ilk icraat! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin banka hesaplarına bloke
Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu ilk iş olarak partideki 3 avukatın görevine son verdi, genel merkezin banka hesaplarına erişim engeli getirdi.
Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 08:48
Haber Güncellenme Tarihi: 23.05.2026 08:49
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi. Kurultay ve sonrasında yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı geçersiz sayan mahkeme, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetiminin görevine devam etmesine hükmetti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'daki evinin önünde hareketlilik yaşandı; çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
İCRA MEMURLARI TEBLİĞ ETTİ
Kılıçdaoğlu'nu evinde ziyaret eden CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Morali iyi, tepkiler olağan şeyler. Birlik beraberlikle üstesinden geleceğiz" dedi. Karar sonrası görüntü vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu da saat 12.15'te Çankaya'ya bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisine geçti. Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nden ofise gelen heyet de kararı tebliğ etti.
MALİ YETKİLER İPTAL EDİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı görevden almak oldu. Çağlayan ve Keysan CHP İstanbul İl Kongresi Davası'nda eski il başkanı Özgür Çelik'i savunmuştu. Akşam saatlerinde de CHP'nin YSK üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden alan Kılıçdaroğlu, genel merkezin banka hesaplarına erişim engeli getirdi. Genel merkez, il ve ilçe örgütlerinin gelir-gider işlemlerinin yürütüldüğü hesapların sınırlandırıldığı öğrenildi.
BASIN SÖZCÜSÜ: GÖREVİMİZ RESMEN BAŞLADI
Kılıçdaroğlu, gazeteci Atakan Sönmez'i de basın danışmanı olarak atadı. Sönmez ilk açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticileri ve teşkilatlarla temaslarını sürdürdüğünü belirtti, MYK'da henüz resmi bir görevlendirme listesi olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na sesiyle ilgili rahatsızlıktan dolayı serum takıldığını aktaran Sönmez, "CHP Genel Başkanı neredeyse merkez oradadır. Mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten göreve başlamıştır. Kılıçdaroğlu gerginliğin tarafı olmayacak. En kısa sürede Genel Merkez'de çalışmalarına başlayacak" dedi.
YSK İTİRAZI REDDETTİ
CHP, 'mutlak butlan' kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yaptı. Başvuru, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından dijital ortamda gerçekleştirildi. Dilekçede; Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 'mutlak butlan ve ihtiyati tedbir kararının 'madden ve hukuken' uygulanamaz olduğu savunuldu. YSK başvuruyu değerlendirmek üzere dün saat 17.30'da toplandı. Yaklaşık 2.5 saat sonra kurulun kararını açıklayan YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin başvurusunun reddedildiğini açıkladı.
KILIÇDAROĞLU-ÖZEL GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası dün akşam ilk kez telefonla temas sağladı. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Kılıç- daroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Görüşmede, Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti" dedi.
KAYNAK: Akşam Gazetesi
