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Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.
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