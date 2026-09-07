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Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler​​​​​​​ alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 09:11
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 09:12
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

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