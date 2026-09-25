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  • Muğla'da kırmızı bültenli avı! Interpol'ün aradığı suçluyu Türk polisi yakaladı

Muğla'da kırmızı bültenli avı! Interpol'ün aradığı suçluyu Türk polisi yakaladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İnterpol tarafından 6 ayrı dosyada kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:40
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 10:40
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Muğla'da kırmızı bültenli avı! Interpol'ün aradığı suçluyu Türk polisi yakaladı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İnterpol Genel Sekreterliğince 6 ayrı dosyada "organize suç örgütü içerisinde yer almak" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kırmızı bültenle aranan T.A.E. yakalandı.

Şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

T.A.E, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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