MSB duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş şehit oldu
MSB duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in görev sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlığın 11 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, Güneş'in yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Yusuf Güneş'in ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.
Haber Giriş Tarihi: 11.10.2026 16:22
Haber Güncellenme Tarihi: 11.10.2026 16:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MSB tarafından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in görev esnasında rahatsızlandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi. Güneş'in sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen 11 Ekim 2026 tarihinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.
MSB, Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, resmî sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehadetine ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Açıklamada, Güneş'in hangi görev bölgesinde rahatsızlandığına veya rahatsızlığının tıbbi nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Bakan Yaşar Güler'den taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehit olmasının ardından taziye mesajı yayımladı. Güler, mesajında Güneş'in görev sırasında rahatsızlandığını ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.
Bakan Güler'in yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Güler'in mesajında, Güneş'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Bakanlığın açıklamasıyla birlikte şehadet tarihi de 11 Ekim 2026 olarak duyuruldu.
Yusuf Güneş'in görevine ilişkin açıklanan bilgiler
MSB'nin açıklamasına göre Yusuf Güneş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapıyordu. Görev sırasında rahatsızlanan Güneş, tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.
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MSB duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in görev sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlığın 11 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, Güneş'in yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Yusuf Güneş'in ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.
MSB tarafından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in görev esnasında rahatsızlandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi. Güneş'in sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen 11 Ekim 2026 tarihinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.
MSB, Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, resmî sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehadetine ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada, Güneş'in hangi görev bölgesinde rahatsızlandığına veya rahatsızlığının tıbbi nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Bakan Yaşar Güler'den taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehit olmasının ardından taziye mesajı yayımladı. Güler, mesajında Güneş'in görev sırasında rahatsızlandığını ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.
Bakan Güler'in yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
Güler'in mesajında, Güneş'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Bakanlığın açıklamasıyla birlikte şehadet tarihi de 11 Ekim 2026 olarak duyuruldu.
Yusuf Güneş'in görevine ilişkin açıklanan bilgiler
MSB'nin açıklamasına göre Yusuf Güneş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapıyordu. Görev sırasında rahatsızlanan Güneş, tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.
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