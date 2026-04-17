MİT koordinesinde, kamu kurumlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç şebekesine yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında örgütün teknik altyapısını kuran şüphelinin kurduğu sistem üzerinden elde edilen verileri terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri başta olmak üzere farklı suç unsurlarıyla paylaştığı, bu yapının organize suç faaliyetlerinde kullanılmasına imkan sağladığı ve bu suretle yapının yayılmasında kritik rol oynadığı belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 11:55
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 11:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasına yönelik ortak bir çalışma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkari'de sabaha karşı gerçekleştirilen baskınlarda, ilk belirlemelere göre 12 şüpheli gözaltına alındı.
MİT yurt dışı bağlantılı organize yapıyı çökertti
