Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi, kararlar açıklandı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi, kararlar açıklandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 18 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, dış politika ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda ele alınan başlıkların önümüzdeki dönemde güvenlik politikalarına yansıması yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 20:31
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 20:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi. Son dönemde yaşanan uluslararası gelişmelerin de toplantıda ele alındığı kaydedildi.
Terörsüz Türkiye hedefi ele alındı
MGK toplantısında, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bildiride, Türkiye'nin vatandaşlarını ve bölge halklarını terörün etkilerinden kurtarmaya yönelik iradesinin teyit edildiği ifade edildi.
Organize suçlarla mücadele gündeme geldi
Kurulda organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da görüşüldü. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
KKTC'nin hak ve menfaatleri vurgulandı
Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya muktedir olduğu belirtilirken, KKTC'nin hak ve menfaatlerine zarar verebilecek girişimlere izin verilmeyeceği ifade edildi. Doğu Akdeniz'deki barış ortamının korunmasının önemine dikkat çekildi.
İran-ABD mutabakatı değerlendirildi
Bildiride, İran ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sürecin kesintiye uğramamasının önemine işaret edilirken, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara yönelik katkılarını sürdüreceği kaydedildi.
Suriye'deki gelişmeler görüşüldü
MGK toplantısında Suriye'de barış, istikrar ve huzurun tesisine yönelik gelişmeler ele alındı. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunmasına yönelik çabalara desteğin devam edeceği belirtildi.
Gazze ve bölgesel gelişmeler gündemdeydi
Bildiride, Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria'daki gelişmeler ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelere yer verildi. İsrail yönetiminin eylemlerinin bölgesel barış ve istikrar çabalarını olumsuz etkilediği ifade edildi.
Irak ile iş birliği mesajı verildi
Türkiye ile Irak arasında kurulan stratejik iş birliğinin yeni Irak hükümeti döneminde de sürdürülmesine yönelik iradenin teyit edildiği bildirildi. Irak'ın istikrar ve güvenliğine verilen desteğin devam edeceği kaydedildi.
Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı
Kurulda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflara adil ve kalıcı barış için gerekli adımları atma çağrısında bulunuldu.
Afrika ve Güney Kafkasya gündemi
Afrika kıtasındaki güncel gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin dost ve kardeş Afrika ülkelerine yönelik desteğini sürdüreceği belirtildi. Ayrıca Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik gelişmeler değerlendirildi.
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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi, kararlar açıklandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 18 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, dış politika ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda ele alınan başlıkların önümüzdeki dönemde güvenlik politikalarına yansıması yakından takip edilecek.
Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi. Son dönemde yaşanan uluslararası gelişmelerin de toplantıda ele alındığı kaydedildi.
Terörsüz Türkiye hedefi ele alındı
MGK toplantısında, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bildiride, Türkiye'nin vatandaşlarını ve bölge halklarını terörün etkilerinden kurtarmaya yönelik iradesinin teyit edildiği ifade edildi.
Organize suçlarla mücadele gündeme geldi
Kurulda organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da görüşüldü. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
KKTC'nin hak ve menfaatleri vurgulandı
Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya muktedir olduğu belirtilirken, KKTC'nin hak ve menfaatlerine zarar verebilecek girişimlere izin verilmeyeceği ifade edildi. Doğu Akdeniz'deki barış ortamının korunmasının önemine dikkat çekildi.
İran-ABD mutabakatı değerlendirildi
Bildiride, İran ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sürecin kesintiye uğramamasının önemine işaret edilirken, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara yönelik katkılarını sürdüreceği kaydedildi.
Suriye'deki gelişmeler görüşüldü
MGK toplantısında Suriye'de barış, istikrar ve huzurun tesisine yönelik gelişmeler ele alındı. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunmasına yönelik çabalara desteğin devam edeceği belirtildi.
Gazze ve bölgesel gelişmeler gündemdeydi
Bildiride, Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria'daki gelişmeler ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelere yer verildi. İsrail yönetiminin eylemlerinin bölgesel barış ve istikrar çabalarını olumsuz etkilediği ifade edildi.
Irak ile iş birliği mesajı verildi
Türkiye ile Irak arasında kurulan stratejik iş birliğinin yeni Irak hükümeti döneminde de sürdürülmesine yönelik iradenin teyit edildiği bildirildi. Irak'ın istikrar ve güvenliğine verilen desteğin devam edeceği kaydedildi.
Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı
Kurulda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler değerlendirildi. Taraflara adil ve kalıcı barış için gerekli adımları atma çağrısında bulunuldu.
Afrika ve Güney Kafkasya gündemi
Afrika kıtasındaki güncel gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin dost ve kardeş Afrika ülkelerine yönelik desteğini sürdüreceği belirtildi. Ayrıca Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik gelişmeler değerlendirildi.
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