MHP, Çanakkale ve Bilecik il teşkilatlarını feshetti
MHP, Çanakkale ve Bilecik il teşkilatlarının, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 15:25
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 15:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından partisinin Çanakkale ve Bilecik il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı.
Yalçın, Çanakkale İl Teşkilatına ilişkin paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Bilecik İl Teşkilatına ilişkin paylaşımında ise şunları kaydetti:
"Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır."
