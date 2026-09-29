MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Suçlamalar belli oldu
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Suçlamalar belli oldu
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir.' dedi. Öte yandan 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 08:40
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 10:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bir mağdurun 15 Eylül 2025 tarihinde verdiği ifade üzerine başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar bulunduğu belirlendi. Dosya kapsamında yapılan açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ferhat Gündoğdu
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.
ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN "HAKEMLER DOSYASI" SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hakemler dosyası" soruşturmasına ilişkin, "Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, futbolun, vatandaşların ortak tutkusu ve önemli bir değeri olduğunu belirtti.
Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin, futbola duyulan güvenin temeli olduğuna işaret eden Gürlek, devletin, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gittiğini vurguladı.
Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G, TFF MHK Başkan Vekili A.Ş, MHK Üyesi S.Ş, eski MHK Üyesi Y.Y, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K'nin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gürlek, "Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.
HAKEMLERİN KLASMAN DIŞI BIRAKILDIĞI İDDİASI
Yapılan çalışmalarda bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği iddialarına yer verildi. Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddiaları belirtildi.
ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SUÇ İSNATLARI
Yapılan tespit ve çalışmalar kapsamında Ferhat Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Sebahattin Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin hakkında evrakta sahtecilik, Yunus Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma (zimmet) suç isnatları kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.
Çalışmaların müşteki ve tanık beyanlarıyla desteklendiği, evrakta sahteciliğin ise inceleme sonucunda hazırlanan bilirkişi raporuyla tespit edildiği kaydedildi.
Alican Sağlar'ın da Ferdi Karadoruk'un İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonuna ilişkin imaj raporları üzerinde yapılan incelemede, hakem listelerinin belirlenmesine yönelik iki kişi arasındaki WhatsApp görüşmelerinde adının geçtiği tespit edildi.
ADRESLERDE ARAMA PLANLANDI
Bu kapsamda şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı işlemleri ile delillerin ele geçirilmesi amacıyla ikamet, iş yeri ve ofislerinde adli arama gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.
Arama yapılması planlanan adresler arasında Ferdi Karadoruk'un Üsküdar'daki ikameti, Ahmet Şahin'in Beşiktaş'taki ikameti, Yunus Yıldırım'ın Manisa'daki ikameti ile Beykoz'da bulunan Limak Eurasia Luxury Hotel'in 502 numaralı odası, Ferhat Gündoğdu'nun Ankara'daki ikameti, Sebahattin Şahin'in İzmir'deki ikameti ve Alican Sağlar'ın Kağıthane'deki ikameti yer aldı.
Ayrıca MHK İstanbul Şubesi'nin Riva, Üsküdar ve 4. Levent'teki adresleri, TFF Ankara binası ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin Üsküdar ve Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki adreslerinde de arama yapılmasının planlandığı bildirildi.
SINAV KAĞIDI TEKNİK YÖNTEMLERLE İNCELENDİ
Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, dosyadaki belgelerin laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık ve değişik açılardan verilen ışık ışınları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü scanner ve bilgisayar programları kullanılarak incelendiği belirtildi. Belgelerin grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde değerlendirildiği kaydedildi.
İnceleme konusu belgenin, bila tarihli (üzerinde tarih bulunmayan) iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu belirtildi. Sınav kağıdında aday "Ali Tuna" olarak yer aldı.
SINAVDA 2025-2026 OYUN KURALLARI SORULDU
Sınav kağıdında soruların 2025-2026 Oyun Kuralları kitabından hazırlandığı ve her sorunun 10 puan olduğu belirtildi. Sınavda kalıcı beyin sarsıntısı değişiklik protokolü, sakatlıklar nedeniyle oyun alanının terk edilmesi, oyunun tekrar başlatılması, elle oynama ihlalleri, 2025-2026 sezonundaki kural değişiklikleri, VAR protokolü, oyuncu değişikliği prosedürleri, köşe vuruşu, topun oyun dışı olduğu haller ve hakem atışıyla ilgili sorular yer aldı.
YAZILAR ARASINDA GRAFOLOJİK İLİŞKİ BULUNMADI
Raporda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'nın huzurda alınan yazıları; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı.
Bilirkişi raporunda yapılan inceleme sonucunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği kanaatine varıldığı belirtildi.
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Suçlamalar belli oldu
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir.' dedi. Öte yandan 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bir mağdurun 15 Eylül 2025 tarihinde verdiği ifade üzerine başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar bulunduğu belirlendi. Dosya kapsamında yapılan açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ferhat Gündoğdu
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.
ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN "HAKEMLER DOSYASI" SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hakemler dosyası" soruşturmasına ilişkin, "Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, futbolun, vatandaşların ortak tutkusu ve önemli bir değeri olduğunu belirtti.
Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin, futbola duyulan güvenin temeli olduğuna işaret eden Gürlek, devletin, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gittiğini vurguladı.
Bu çerçevede hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G, TFF MHK Başkan Vekili A.Ş, MHK Üyesi S.Ş, eski MHK Üyesi Y.Y, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K'nin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir. Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, ünvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gürlek, "Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.
HAKEMLERİN KLASMAN DIŞI BIRAKILDIĞI İDDİASI
Yapılan çalışmalarda bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin klasman dışı bırakıldığı, görev verilmediği veya sistematik şekilde dışlandığı, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği iddialarına yer verildi. Ayrıca 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddiaları belirtildi.
ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SUÇ İSNATLARI
Yapılan tespit ve çalışmalar kapsamında Ferhat Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Sebahattin Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, Ahmet Şahin hakkında evrakta sahtecilik, Yunus Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma (zimmet) suç isnatları kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.
Çalışmaların müşteki ve tanık beyanlarıyla desteklendiği, evrakta sahteciliğin ise inceleme sonucunda hazırlanan bilirkişi raporuyla tespit edildiği kaydedildi.
Alican Sağlar'ın da Ferdi Karadoruk'un İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müstehcenlik dosyası kapsamında alınan telefonuna ilişkin imaj raporları üzerinde yapılan incelemede, hakem listelerinin belirlenmesine yönelik iki kişi arasındaki WhatsApp görüşmelerinde adının geçtiği tespit edildi.
ADRESLERDE ARAMA PLANLANDI
Bu kapsamda şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı işlemleri ile delillerin ele geçirilmesi amacıyla ikamet, iş yeri ve ofislerinde adli arama gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.
Arama yapılması planlanan adresler arasında Ferdi Karadoruk'un Üsküdar'daki ikameti, Ahmet Şahin'in Beşiktaş'taki ikameti, Yunus Yıldırım'ın Manisa'daki ikameti ile Beykoz'da bulunan Limak Eurasia Luxury Hotel'in 502 numaralı odası, Ferhat Gündoğdu'nun Ankara'daki ikameti, Sebahattin Şahin'in İzmir'deki ikameti ve Alican Sağlar'ın Kağıthane'deki ikameti yer aldı.
Ayrıca MHK İstanbul Şubesi'nin Riva, Üsküdar ve 4. Levent'teki adresleri, TFF Ankara binası ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin Üsküdar ve Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki adreslerinde de arama yapılmasının planlandığı bildirildi.
SINAV KAĞIDI TEKNİK YÖNTEMLERLE İNCELENDİ
Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, dosyadaki belgelerin laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık ve değişik açılardan verilen ışık ışınları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü scanner ve bilgisayar programları kullanılarak incelendiği belirtildi. Belgelerin grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde değerlendirildiği kaydedildi.
İnceleme konusu belgenin, bila tarihli (üzerinde tarih bulunmayan) iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu belirtildi. Sınav kağıdında aday "Ali Tuna" olarak yer aldı.
SINAVDA 2025-2026 OYUN KURALLARI SORULDU
Sınav kağıdında soruların 2025-2026 Oyun Kuralları kitabından hazırlandığı ve her sorunun 10 puan olduğu belirtildi. Sınavda kalıcı beyin sarsıntısı değişiklik protokolü, sakatlıklar nedeniyle oyun alanının terk edilmesi, oyunun tekrar başlatılması, elle oynama ihlalleri, 2025-2026 sezonundaki kural değişiklikleri, VAR protokolü, oyuncu değişikliği prosedürleri, köşe vuruşu, topun oyun dışı olduğu haller ve hakem atışıyla ilgili sorular yer aldı.
YAZILAR ARASINDA GRAFOLOJİK İLİŞKİ BULUNMADI
Raporda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'nın huzurda alınan yazıları; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı.
Bilirkişi raporunda yapılan inceleme sonucunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna'ya ait huzurda alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği kanaatine varıldığı belirtildi.
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