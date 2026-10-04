MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan istifa kararı

"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti. Gündoğdu'nun avukatları, istifanın 3 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olduğunu ve dilekçenin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletildiğini açıkladı. Soruşturmadaki adli süreç devam ederken MHK Başkanlığına ilişkin gelişmeler de takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 10:06
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 10:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması başlatıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi
Ferhat Gündoğdu, hakimlikteki ifadesinde görevi boyunca "görevi kötüye kullanma" suçunu işlemediğini söyledi. Dosyada kendisine gösterilen WhatsApp mesajlarının MHK Başkanlığı göreviyle ilgili ve talimatlara uygun görüşmeler olduğunu savundu.
Gündoğdu, yardımcı hakem K.E. ile ilgili süreçte de tehditte bulunmadığını belirterek suçsuz olduğunu ve serbest bırakılmayı talep ettiğini ifade etti.
Tutuklama kararının gerekçesi açıklandı
Hakimlik kararında Ferhat Gündoğdu ve Yunus Yıldırım hakkında "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve olgular bulunduğu belirtildi.
Kararda, dosyadaki delillere göre şüphelilerin hakem atamalarında kişisel gelişim ve liyakat esasını bir kenara bırakarak hakemlere ilişkin bazı kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydettikleri ve söz konusu verilerin atamalarda kullanıldığı yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
Bazı hakemlerin bu nedenle kamu görevi yapmasının önüne geçildiği yönünde bulgular bulunduğu da hakimlik kararında yer aldı.
Hakimlik adli kontrolü yetersiz buldu
Kararda, şüphelilerin kaçması veya saklanması, delilleri yok etmesi, gizlemesi ya da değiştirmesi ve tanık veya mağdurlar üzerinde baskı oluşturması ihtimalleri değerlendirildi.
Atılı suçun üst sınırı, vasfı ve mevcut delil durumu dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği belirtildi.
İstifa dilekçesi TFF’ye iletildi
Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin "görevi kötüye kullanma" ve "tehdit" suçları yönünden savcılığın tutuklama talebini reddettiği, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurduğu bildirildi.
Avukatları, adli sürecin takip edildiğini ve Gündoğdu'nun masumiyetine inandıklarını belirtti.
Açıklamada, TFF'nin devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi gerekçeleriyle Ferhat Gündoğdu'nun 3 Ekim 2026 itibarıyla MHK Başkanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi. İstifa dilekçesinin avukatları tarafından TFF'ye iletildiği kaydedildi.
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan istifa kararı
"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti. Gündoğdu'nun avukatları, istifanın 3 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olduğunu ve dilekçenin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletildiğini açıkladı. Soruşturmadaki adli süreç devam ederken MHK Başkanlığına ilişkin gelişmeler de takip edilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin "Hakemler dosyası" soruşturması başlatıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi
Ferhat Gündoğdu, hakimlikteki ifadesinde görevi boyunca "görevi kötüye kullanma" suçunu işlemediğini söyledi. Dosyada kendisine gösterilen WhatsApp mesajlarının MHK Başkanlığı göreviyle ilgili ve talimatlara uygun görüşmeler olduğunu savundu.
Gündoğdu, yardımcı hakem K.E. ile ilgili süreçte de tehditte bulunmadığını belirterek suçsuz olduğunu ve serbest bırakılmayı talep ettiğini ifade etti.
Tutuklama kararının gerekçesi açıklandı
Hakimlik kararında Ferhat Gündoğdu ve Yunus Yıldırım hakkında "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve olgular bulunduğu belirtildi.
Kararda, dosyadaki delillere göre şüphelilerin hakem atamalarında kişisel gelişim ve liyakat esasını bir kenara bırakarak hakemlere ilişkin bazı kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydettikleri ve söz konusu verilerin atamalarda kullanıldığı yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
Bazı hakemlerin bu nedenle kamu görevi yapmasının önüne geçildiği yönünde bulgular bulunduğu da hakimlik kararında yer aldı.
Hakimlik adli kontrolü yetersiz buldu
Kararda, şüphelilerin kaçması veya saklanması, delilleri yok etmesi, gizlemesi ya da değiştirmesi ve tanık veya mağdurlar üzerinde baskı oluşturması ihtimalleri değerlendirildi.
Atılı suçun üst sınırı, vasfı ve mevcut delil durumu dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği belirtildi.
İstifa dilekçesi TFF’ye iletildi
Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin "görevi kötüye kullanma" ve "tehdit" suçları yönünden savcılığın tutuklama talebini reddettiği, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurduğu bildirildi.
Avukatları, adli sürecin takip edildiğini ve Gündoğdu'nun masumiyetine inandıklarını belirtti.
Açıklamada, TFF'nin devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi gerekçeleriyle Ferhat Gündoğdu'nun 3 Ekim 2026 itibarıyla MHK Başkanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi. İstifa dilekçesinin avukatları tarafından TFF'ye iletildiği kaydedildi.
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