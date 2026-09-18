Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, CHP'den ihraç edildi
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, CHP'den ihraç edildi
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:29
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 15:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Tuncer hakkında parti tüzüğünün 68/1-b maddesi gereğince kesin çıkarma cezası verildi.
YDK'de ayrıca daha önceki Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılanların dosyalarının işlemden kaldırılmasına karar verildi.
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Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, CHP'den ihraç edildi
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Tuncer hakkında parti tüzüğünün 68/1-b maddesi gereğince kesin çıkarma cezası verildi.
YDK'de ayrıca daha önceki Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılanların dosyalarının işlemden kaldırılmasına karar verildi.
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