Meteoroloji kuvvetli yağış beklenen bölgeleri açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 24 Mayıs 2026 tarihli değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ile bazı çevre illerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Haber Giriş Tarihi: 24.05.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 24.05.2026 09:48
Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda, hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı bildirildi. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yetkililer, kuvvetli yağışların ulaşım ve günlük yaşam üzerinde etkili olabileceğine işaret etti.
21 il için sarı kodlu uyarı verildi
MGM tarafından sarı kodla uyarı yapılan iller Adana, Antalya, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Sakarya, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Yalova ve Osmaniye olarak açıklandı.
Sarı kodlu uyarının, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi risklere karşı önlem amacıyla yayımlandığı belirtildi. Meteoroloji verilerinin güncellenmesiyle birlikte yeni değerlendirmelerin yapılabileceği kaydedildi.
Marmara’da kuvvetli yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı tahmin edilirken, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların özellikle doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
