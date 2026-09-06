Meteoroloji açıkladı! Sağanak hangi bölgeleri etkileyecek?
Meteoroloji açıkladı! Sağanak hangi bölgeleri etkileyecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 6 Eylül 2026 tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava ile yerel sağanaklar bekleniyor. Batı ve güney kesimlerde yüksek sıcaklıklar sürerken Antalya’da günün en yüksek sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Gün içinde yağışların hangi illerde ve saatlerde etkili olacağı hava durumunun öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 10:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM tahminlerine göre Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri de yağış tahmini yapılan yerler arasında bulunuyor. Türkiye’nin diğer kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor
Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Batı ve güney bölgelerde yağıştan çok yüksek sıcaklıklar öne çıkıyor. Antalya’da sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.
Antalya’da sıcaklık 40 dereceye ulaşacak
Günün en yüksek sıcaklığının Şanlıurfa’da 38, İzmir ve Muğla’da 37, Denizli ve Diyarbakır’da 36 derece olması bekleniyor.
Tahminlere göre Adana’da sıcaklık 35, Bursa’da 33, Ankara’da 32 ve İstanbul’da 31 dereceye ulaşacak.
Karadeniz’de yerel sağanak bekleniyor
Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Sinop’ta akşam ve gece, Zonguldak’ta ise akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.
Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de de yerel yağış öngörülüyor. Samsun’da gece saatlerinde, Rize ve Trabzon’da ise öğle ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Anadolu’da yağış sürecek
Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Erzurum’da yağışların öğle saatlerinde, Kars ve Van’da ise öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak görülmesi bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak tahmin edilirken Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Doğu Akdeniz’de Toroslar mevkii ile Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
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Meteoroloji açıkladı! Sağanak hangi bölgeleri etkileyecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 6 Eylül 2026 tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava ile yerel sağanaklar bekleniyor. Batı ve güney kesimlerde yüksek sıcaklıklar sürerken Antalya’da günün en yüksek sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Gün içinde yağışların hangi illerde ve saatlerde etkili olacağı hava durumunun öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
MGM tahminlerine göre Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri de yağış tahmini yapılan yerler arasında bulunuyor. Türkiye’nin diğer kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor
Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Batı ve güney bölgelerde yağıştan çok yüksek sıcaklıklar öne çıkıyor. Antalya’da sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.
Antalya’da sıcaklık 40 dereceye ulaşacak
Günün en yüksek sıcaklığının Şanlıurfa’da 38, İzmir ve Muğla’da 37, Denizli ve Diyarbakır’da 36 derece olması bekleniyor.
Tahminlere göre Adana’da sıcaklık 35, Bursa’da 33, Ankara’da 32 ve İstanbul’da 31 dereceye ulaşacak.
Karadeniz’de yerel sağanak bekleniyor
Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Sinop’ta akşam ve gece, Zonguldak’ta ise akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.
Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de de yerel yağış öngörülüyor. Samsun’da gece saatlerinde, Rize ve Trabzon’da ise öğle ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Anadolu’da yağış sürecek
Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Erzurum’da yağışların öğle saatlerinde, Kars ve Van’da ise öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak görülmesi bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak tahmin edilirken Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Doğu Akdeniz’de Toroslar mevkii ile Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
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