Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! Yağış geliyor
Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! Yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Eylül 2026 Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre 63 ilde yağış beklenirken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 14 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde gün içerisindeki güncel uyarılar yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:59
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 11:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM’nin tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın Edirne dışındaki kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak olarak sıralandı.
İstanbul’da yağış akşam kuvvetlenecek
Marmara Bölgesi’nde Edirne dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul’da gün boyunca aralıklı ve yerel sağanak tahmin edilirken, yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 23 derece olması öngörülüyor.
Bursa ve Çanakkale’de sıcaklığın 23, Kırklareli’nde ise 21 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar 60 kilometre hıza ulaşabilir
Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
MGM, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak
Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların güney kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İzmir’de sıcaklığın 24, Manisa’da 22, Afyonkarahisar’da 21 ve Uşak’ta 20 derece olması bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi’nde de sağanak etkili olacak. Batı Akdeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, Antalya’da öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde, akşamdan sonra ise il genelinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
Antalya’da en yüksek sıcaklığın 28, Adana’da 31, Hatay’da 29 ve Isparta’da 23 derece olması bekleniyor.
Ankara’da gece yağış kuvvetlenecek
İç Anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların bölgenin batısı ile Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ankara’da yağışların akşam saatlerinde güney kesimlerde, gece saatlerinden sonra ise il genelinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Başkentte günün en yüksek sıcaklığının 24 derece olması öngörülüyor.
Karadeniz’de sağanak bekleniyor
Batı Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bolu çevrelerinde yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz’de de sağanak öngörülürken sıcaklıkların Amasya ve Rize’de 24, Samsun’da 23, Trabzon’da 22 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’da 7 ilde yağış bekleniyor
Doğu Anadolu’da Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların Diyarbakır’da 35, Şanlıurfa ve Siirt’te 34, Mardin’de 33 derece olması öngörülüyor.
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Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! Yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Eylül 2026 Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre 63 ilde yağış beklenirken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 14 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde gün içerisindeki güncel uyarılar yakından takip edilecek.
MGM’nin tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın Edirne dışındaki kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak olarak sıralandı.
İstanbul’da yağış akşam kuvvetlenecek
Marmara Bölgesi’nde Edirne dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul’da gün boyunca aralıklı ve yerel sağanak tahmin edilirken, yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 23 derece olması öngörülüyor.
Bursa ve Çanakkale’de sıcaklığın 23, Kırklareli’nde ise 21 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar 60 kilometre hıza ulaşabilir
Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
MGM, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak
Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların güney kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İzmir’de sıcaklığın 24, Manisa’da 22, Afyonkarahisar’da 21 ve Uşak’ta 20 derece olması bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi’nde de sağanak etkili olacak. Batı Akdeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, Antalya’da öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde, akşamdan sonra ise il genelinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
Antalya’da en yüksek sıcaklığın 28, Adana’da 31, Hatay’da 29 ve Isparta’da 23 derece olması bekleniyor.
Ankara’da gece yağış kuvvetlenecek
İç Anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların bölgenin batısı ile Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ankara’da yağışların akşam saatlerinde güney kesimlerde, gece saatlerinden sonra ise il genelinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Başkentte günün en yüksek sıcaklığının 24 derece olması öngörülüyor.
Karadeniz’de sağanak bekleniyor
Batı Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bolu çevrelerinde yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz’de de sağanak öngörülürken sıcaklıkların Amasya ve Rize’de 24, Samsun’da 23, Trabzon’da 22 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’da 7 ilde yağış bekleniyor
Doğu Anadolu’da Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların Diyarbakır’da 35, Şanlıurfa ve Siirt’te 34, Mardin’de 33 derece olması öngörülüyor.
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