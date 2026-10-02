Mersin'deki 1.4 milyar TL'lik yolsuzluktan Başarır ve Ağbaba çıktı
Mersin'deki 1.4 milyar TL'lik yolsuzluktan Başarır ve Ağbaba çıktı
Mersin'deki 3 belediyede 1.4 milyar liralık kamu zararı tespit edildi; belediye başkanları dâhil 59 şüpheli gözaltına alındı. Tanık işadamı Başar E., gözaltına alınan başkan Tuncer'in 'Ali (Mahir Başarır) ve Veli'nin (Ağbaba) istekleri bitmiyor. Bu aldıklarım benim değil zaten. Belediye başkanı olduğuma lanet ediyorum.' dediğini iddia etti.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 08:41
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 08:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li 3 belediyeye operasyon düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerindeki ihale ve doğrudan temin süreçleri mercek altına alındı. Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon 914 bin lira, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 330 milyon 945 bin 227 lira, Yenişehir Belediyesi'nde de 105 milyon lira kamu zararı olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
34 FİRMA KAŞESİ SAHTE
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik daha önceki soruşturmada 4 şirkete ait 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına el konuldu. 13 ihale ve 63 doğrudan temin dosyasında toplam 330 milyon 945 bin 227 liralık kamu zararı tespit edildiği belirtildi. İhale dosyalarındaki 34 firmanın teklif kaşesi ve imzalarının sahte olduğu tespit edildi.
'SEÇİLDİĞİME LANET ETTİM'
Mezitli Belediyesi'ndeki usulsüzlükler için ifade veren iş insanı Başar E.'nin itirafları dikkat çekti. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Başar E., Belediye Başkanı Tuncer'in kendisini haraca bağladığını belirterek, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Artık zarar eder hale gelmiştim. Bir görüşmede durumu kendisine ilettiğimde bana, 'Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor. Bu aldıklarım benim değil zaten. Belediye başkanı olduğuma lanet ediyorum' dedi."
'BUNU BEN ADAY YAPTIM'
Başar E., ifadesinin devamında Tuncer'in Ali ve Veli sözleriyle CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı kastettiğini öne sürdü. Ayrıca Başarır'ın bir ortamda Tuncer'i işaret ederek, "Bunu ben belediye başkan adayı yaptım" dediğini duyduğunu iddia etti.
Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Ahmet Serkan Tuncer
ÖDEMEYE KARŞILIK 3.5 MİLYONLUK OTOMOBİL VERDİM
İş insanı Başar E., Tuncer'in Mezitli Belediye Başkanı olmasının ardından ihale ve doğrudan teminlerden doğan hak edişlerinin ödenmesinde sorunlar yaşadığını ve çeşitli talepleri şöyle anlattı:
DEPOYU DOLDURDUM
"Seçimden iki ay sonra buluştuk. 'Senden normalde gıcık kapıyordum ama arkadaşlar sayesinde aramız yumuşar' dedi. Bir hafta sonra arayıp, araç kiralama ihalesindeki hak edişlerime karşılık araç istedi. 1.5 milyon nakit verip 2 milyon kredi çekerek aracı teslim ettim. Yakıtını da uzun süre ben ödedim."
SON ZİYARET AĞBABA'YA
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, en son CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan milletvekili Veli Ağbaba'yı Malatya'da tedavi gördüğü hasta- nede ziyaret etti; saatler sonra gözaltına alındı. Tuncer de geçen ay CHP'den ihraç edilmişti.
'SİLAHLI SALDIRILARI AZMETTİRDİ' ŞÜPHESİ
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında 'silahlı suç örgütü yöneticiliği' suçlaması da bulunuyor. Dosyada, 4 Eylül'de Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı olarak kullanılan yere, 5 Eylül'de ise Çağın Medya adlı işyerine düzenlenen silahlı saldırılarla bağlantılı 4 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Tuncer'in husumetli olduğu iki kuruma düzenlenen saldırıların azmettiricisi olduğu değerlendiriliyor.
YEMEK PARASI İÇİN 1 KİLO ALTIN
Başar E., rüşvet çarkını şu sözlerle deşifre etti: "2025'te Mezitli Belediyesi'nden aldığım yemek ihalesinin hak edişlerinin ödenmesi için 1 kg külçe altın istendi. Kuyumcudan altınları alıp, Tuncer'in talimatıyla komşum Zeki Birkan K.'ya elden teslim ettim."
'8 MİLYON TL YOKSA GELME'
"Tuncer, ev alacağını söyledi, 8 milyon lirayı vermemem durumunda alacaklarımın ödemeyeceğini ve belediyeye dahi giremeyeceğimi söyledi. Eylül 2024'te 8 milyon lirayı teslim edilmek üzere Kubilay Ö.'ye verdim. Bu para Gama Konutları'ndaki lüks villa için kullanıldı."
CHP TEŞKİLATLARINA 300 BİN TL HARAÇ
"Belediye başkan yardımcıları üzerinden talimat vererek CHP'nin Gülnar ya da Aydıncık ilçe başkanlığına 300 bin lira para göndermemi istedi. Parayı Mezitli Belediyesi çalışanı Günay B.'ye elden verdim.
BANKAMATİK PERSONELE İŞ!
Başar E. ayrıca, Tuncer'in talimatıyla iki kişiyi kendi şirketlerinde çalışıyor gibi gösterdiğini ve bu kişilere düzenli maaş ödemek zorunda kaldığını öne sürdü. Başar E., "Hatice S. adına kayıtlı olan ve Mezitli Belediyesi'ne ait dağıtım aracını, şirketim üzerine 28 Kasım 2025'te ruhsatlandırdım. Neden devredildiğini sorduğumda bana yanıt bile vermediler" dedi.
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Mersin'deki 1.4 milyar TL'lik yolsuzluktan Başarır ve Ağbaba çıktı
Mersin'deki 3 belediyede 1.4 milyar liralık kamu zararı tespit edildi; belediye başkanları dâhil 59 şüpheli gözaltına alındı. Tanık işadamı Başar E., gözaltına alınan başkan Tuncer'in 'Ali (Mahir Başarır) ve Veli'nin (Ağbaba) istekleri bitmiyor. Bu aldıklarım benim değil zaten. Belediye başkanı olduğuma lanet ediyorum.' dediğini iddia etti.
Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li 3 belediyeye operasyon düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerindeki ihale ve doğrudan temin süreçleri mercek altına alındı. Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon 914 bin lira, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 330 milyon 945 bin 227 lira, Yenişehir Belediyesi'nde de 105 milyon lira kamu zararı olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
34 FİRMA KAŞESİ SAHTE
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik daha önceki soruşturmada 4 şirkete ait 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına el konuldu. 13 ihale ve 63 doğrudan temin dosyasında toplam 330 milyon 945 bin 227 liralık kamu zararı tespit edildiği belirtildi. İhale dosyalarındaki 34 firmanın teklif kaşesi ve imzalarının sahte olduğu tespit edildi.
'SEÇİLDİĞİME LANET ETTİM'
Mezitli Belediyesi'ndeki usulsüzlükler için ifade veren iş insanı Başar E.'nin itirafları dikkat çekti. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Başar E., Belediye Başkanı Tuncer'in kendisini haraca bağladığını belirterek, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Artık zarar eder hale gelmiştim. Bir görüşmede durumu kendisine ilettiğimde bana, 'Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor. Bu aldıklarım benim değil zaten. Belediye başkanı olduğuma lanet ediyorum' dedi."
'BUNU BEN ADAY YAPTIM'
Başar E., ifadesinin devamında Tuncer'in Ali ve Veli sözleriyle CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı kastettiğini öne sürdü. Ayrıca Başarır'ın bir ortamda Tuncer'i işaret ederek, "Bunu ben belediye başkan adayı yaptım" dediğini duyduğunu iddia etti.
Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Ahmet Serkan Tuncer
ÖDEMEYE KARŞILIK 3.5 MİLYONLUK OTOMOBİL VERDİM
İş insanı Başar E., Tuncer'in Mezitli Belediye Başkanı olmasının ardından ihale ve doğrudan teminlerden doğan hak edişlerinin ödenmesinde sorunlar yaşadığını ve çeşitli talepleri şöyle anlattı:
DEPOYU DOLDURDUM
"Seçimden iki ay sonra buluştuk. 'Senden normalde gıcık kapıyordum ama arkadaşlar sayesinde aramız yumuşar' dedi. Bir hafta sonra arayıp, araç kiralama ihalesindeki hak edişlerime karşılık araç istedi. 1.5 milyon nakit verip 2 milyon kredi çekerek aracı teslim ettim. Yakıtını da uzun süre ben ödedim."
SON ZİYARET AĞBABA'YA
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, en son CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan milletvekili Veli Ağbaba'yı Malatya'da tedavi gördüğü hasta- nede ziyaret etti; saatler sonra gözaltına alındı. Tuncer de geçen ay CHP'den ihraç edilmişti.
'SİLAHLI SALDIRILARI AZMETTİRDİ' ŞÜPHESİ
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında 'silahlı suç örgütü yöneticiliği' suçlaması da bulunuyor. Dosyada, 4 Eylül'de Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı olarak kullanılan yere, 5 Eylül'de ise Çağın Medya adlı işyerine düzenlenen silahlı saldırılarla bağlantılı 4 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Tuncer'in husumetli olduğu iki kuruma düzenlenen saldırıların azmettiricisi olduğu değerlendiriliyor.
YEMEK PARASI İÇİN 1 KİLO ALTIN
Başar E., rüşvet çarkını şu sözlerle deşifre etti: "2025'te Mezitli Belediyesi'nden aldığım yemek ihalesinin hak edişlerinin ödenmesi için 1 kg külçe altın istendi. Kuyumcudan altınları alıp, Tuncer'in talimatıyla komşum Zeki Birkan K.'ya elden teslim ettim."
'8 MİLYON TL YOKSA GELME'
"Tuncer, ev alacağını söyledi, 8 milyon lirayı vermemem durumunda alacaklarımın ödemeyeceğini ve belediyeye dahi giremeyeceğimi söyledi. Eylül 2024'te 8 milyon lirayı teslim edilmek üzere Kubilay Ö.'ye verdim. Bu para Gama Konutları'ndaki lüks villa için kullanıldı."
CHP TEŞKİLATLARINA 300 BİN TL HARAÇ
"Belediye başkan yardımcıları üzerinden talimat vererek CHP'nin Gülnar ya da Aydıncık ilçe başkanlığına 300 bin lira para göndermemi istedi. Parayı Mezitli Belediyesi çalışanı Günay B.'ye elden verdim.
BANKAMATİK PERSONELE İŞ!
Başar E. ayrıca, Tuncer'in talimatıyla iki kişiyi kendi şirketlerinde çalışıyor gibi gösterdiğini ve bu kişilere düzenli maaş ödemek zorunda kaldığını öne sürdü. Başar E., "Hatice S. adına kayıtlı olan ve Mezitli Belediyesi'ne ait dağıtım aracını, şirketim üzerine 28 Kasım 2025'te ruhsatlandırdım. Neden devredildiğini sorduğumda bana yanıt bile vermediler" dedi.
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