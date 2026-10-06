Mersin'de milyonluk avantalar! Vahap Seçer'in sağ kolu itirafçı oldu
Mersin'de milyonluk avantalar! Vahap Seçer'in sağ kolu itirafçı oldu
'İtirafçı' olan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, 'avanta' dedikleri rüşvetleri tek tek anlattı. Tok, Belediye Başkanı Seçer'in her şeyden haberi olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 08:53
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 08:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Genel Sekreter Olcay Tok, 'itirafçı' oldu, belediyedeki yolsuzlukları tek tek anlattı. 200 milyon liralık ihaleyi kazanan firmanın, 'avanta' olarak 5 milyon lira parayı, CHP'li Vahap Seçer'in özel kalemine gönderdiğini anlatan Tok, 70 milyonluk katı atık ihalesini kazanan firma sahibinin oğlunun da 1.7 milyon lirayı, Seçer tarafından belediyede işe alınan ve özel kalemde para işlerine bakan Aslı Gür tarafından alındığını söyledi.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Belediyedeki işleyişten duyduğu rahatsızlığı bizzat Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ilettiğini anlatan Tok, Seçer'in kendisine "Her şeyden benim haberim var" dediğini anlattı.
UYAN TUTUKLANMIŞTI
Tok, 2024 yılı Nisan ayında aynı konuyu yeniden gündeme getirdiğini, bir süre kendi önerdiği sistem uygulandıktan sonra Vahap Seçer'in, kendisini telefonla arayıp Doğukan Uyan'ın söylediği şekilde devam edileceğini bildirdiğini de itiraf etti.
Tok, geçtiğimiz Mart ayında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan, Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın, belediye içinde güç kazandıktan sonra özellikle 5 milyon liralık açık ihalelerle 21/B kapsamında yapılan pazarlık ihalelerinde; ihale bedelinin üzerinde komisyon alarak, menfaat sağladığını öne sürdü.
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Mersin'de milyonluk avantalar! Vahap Seçer'in sağ kolu itirafçı oldu
'İtirafçı' olan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, 'avanta' dedikleri rüşvetleri tek tek anlattı. Tok, Belediye Başkanı Seçer'in her şeyden haberi olduğunu söyledi.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Genel Sekreter Olcay Tok, 'itirafçı' oldu, belediyedeki yolsuzlukları tek tek anlattı. 200 milyon liralık ihaleyi kazanan firmanın, 'avanta' olarak 5 milyon lira parayı, CHP'li Vahap Seçer'in özel kalemine gönderdiğini anlatan Tok, 70 milyonluk katı atık ihalesini kazanan firma sahibinin oğlunun da 1.7 milyon lirayı, Seçer tarafından belediyede işe alınan ve özel kalemde para işlerine bakan Aslı Gür tarafından alındığını söyledi.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Belediyedeki işleyişten duyduğu rahatsızlığı bizzat Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ilettiğini anlatan Tok, Seçer'in kendisine "Her şeyden benim haberim var" dediğini anlattı.
UYAN TUTUKLANMIŞTI
Tok, 2024 yılı Nisan ayında aynı konuyu yeniden gündeme getirdiğini, bir süre kendi önerdiği sistem uygulandıktan sonra Vahap Seçer'in, kendisini telefonla arayıp Doğukan Uyan'ın söylediği şekilde devam edileceğini bildirdiğini de itiraf etti.
Tok, geçtiğimiz Mart ayında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan, Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın, belediye içinde güç kazandıktan sonra özellikle 5 milyon liralık açık ihalelerle 21/B kapsamında yapılan pazarlık ihalelerinde; ihale bedelinin üzerinde komisyon alarak, menfaat sağladığını öne sürdü.
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