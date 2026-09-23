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Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan ikinci dalga operasyonda Menderes Belediyesi eski başkanvekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 08:56
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 08:56
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu

Menderes Belediyesi'nde "rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik" suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Düzenlenen ikinci dalga operasyonda Menderes Belediyesi eski başkanvekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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