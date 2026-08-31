Melih Gökçek soruşturmasında Murat Ağırel ifade verdi
Melih Gökçek soruşturmasında Murat Ağırel ifade verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Melih Gökçek hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Adliyesi’ne çağrılan Ağırel, elindeki bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu açıkladı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında söz konusu yurt dışı şirket ve gayrimenkul işlemlerine ilişkin iddiaların nasıl değerlendirileceği takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 18:02
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 18:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İfadesinin ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Ağırel, daha önce ilgili belgelere sahip olduğunu ve bunları savcılığa teslim edebileceğini beyan ettiğini söyledi. Bunun üzerine tanık sıfatıyla ifadeye davet edildiğini belirten Ağırel, sahip olduğu bilgi ve belgeleri ayrıntılı şekilde anlattığını kaydetti.
Ağırel’in açıklamalarında yer verdiği şirketler, gayrimenkuller ve parasal büyüklüklere ilişkin bilgiler soruşturma kapsamındaki iddialar niteliğinde bulunuyor. Söz konusu iddialara ilişkin yargı makamlarınca verilmiş kesinleşmiş bir hüküm bulunduğuna dair aktarılan metinde bilgi yer almıyor.
Almanya’daki HAMAG şirketine ilişkin iddialar
Ağırel, Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek’in Almanya’nın Düsseldorf kentinde “HAMAG” adlı bir şirket kurduğunu öne sürdü. Şirketin faaliyetleri ve gayrimenkul işlemlerinin izini sürdüğünü belirten Ağırel, bu konuda ulaştığı bilgileri savcılıkla paylaştığını ifade etti.
Ağırel’in iddiasına göre 30 bin avro sermayeli, çalışanı ve cirosu bulunmayan HAMAG, 2024 yılında 3 milyon 800 bin avroluk mal varlığına ulaştı. Ağırel, söz konusu varlığın 15 daire ile iki ticari alandan oluştuğunu ileri sürdü.
Velbert’teki gayrimenkul işlemlerini anlattı
Ağırel, Almanya’nın Velbert kentinde 18 daire ve beş ticari alanın bulunduğu, değerinin 8 milyon 700 bin avro olduğunu belirttiği bir gayrimenkule ilişkin işlemleri de savcılığa aktardığını söyledi.
Ağırel’in açıklamasına göre söz konusu yer için iki kez sözleşme düzenlendi. İlk sözleşmenin Hülya Gökçek adına yapıldığını ileri süren Ağırel, daha sonra HAMAG adına sözleşmenin yenilendiğini, ancak sözleşme şartlarının yerine getirilememesi nedeniyle satışın gerçekleşmediğini iddia etti.
Lüksemburg için 180-200 milyon avro iddiası
Ağırel’in savcılığa aktardığını belirttiği diğer konu Lüksemburg’daki bir alışveriş merkezine ilişkin oldu. Ağırel, iki kişiden edindiğini söylediği bilgilere dayanarak yaklaşık 180-200 milyon avro seviyesinde bir alışveriş merkezinin satın alınması için pazarlık yürütüldüğünü ileri sürdü.
Tarafların anlaşma sağlayamadığını ve satın alma işleminden vazgeçildiğini iddia eden Ağırel, konuyla bağlantılı olarak daha önce yaptığı haberlerdeki bilgileri de savcılığa anlattığını belirtti.
Ağırel ayrıca soruşturmanın devam ettiğini belirterek sürecin daha geniş bir olay örgüsüne ulaşabileceği yönündeki kişisel kanaatini paylaştı. Soruşturmanın kapsamı ve iddialara ilişkin hukuki değerlendirme Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği işlemler doğrultusunda şekillenecek.
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Melih Gökçek soruşturmasında Murat Ağırel ifade verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Melih Gökçek hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Adliyesi’ne çağrılan Ağırel, elindeki bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu açıkladı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında söz konusu yurt dışı şirket ve gayrimenkul işlemlerine ilişkin iddiaların nasıl değerlendirileceği takip edilecek.
İfadesinin ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Ağırel, daha önce ilgili belgelere sahip olduğunu ve bunları savcılığa teslim edebileceğini beyan ettiğini söyledi. Bunun üzerine tanık sıfatıyla ifadeye davet edildiğini belirten Ağırel, sahip olduğu bilgi ve belgeleri ayrıntılı şekilde anlattığını kaydetti.
Ağırel’in açıklamalarında yer verdiği şirketler, gayrimenkuller ve parasal büyüklüklere ilişkin bilgiler soruşturma kapsamındaki iddialar niteliğinde bulunuyor. Söz konusu iddialara ilişkin yargı makamlarınca verilmiş kesinleşmiş bir hüküm bulunduğuna dair aktarılan metinde bilgi yer almıyor.
Almanya’daki HAMAG şirketine ilişkin iddialar
Ağırel, Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek’in Almanya’nın Düsseldorf kentinde “HAMAG” adlı bir şirket kurduğunu öne sürdü. Şirketin faaliyetleri ve gayrimenkul işlemlerinin izini sürdüğünü belirten Ağırel, bu konuda ulaştığı bilgileri savcılıkla paylaştığını ifade etti.
Ağırel’in iddiasına göre 30 bin avro sermayeli, çalışanı ve cirosu bulunmayan HAMAG, 2024 yılında 3 milyon 800 bin avroluk mal varlığına ulaştı. Ağırel, söz konusu varlığın 15 daire ile iki ticari alandan oluştuğunu ileri sürdü.
Velbert’teki gayrimenkul işlemlerini anlattı
Ağırel, Almanya’nın Velbert kentinde 18 daire ve beş ticari alanın bulunduğu, değerinin 8 milyon 700 bin avro olduğunu belirttiği bir gayrimenkule ilişkin işlemleri de savcılığa aktardığını söyledi.
Ağırel’in açıklamasına göre söz konusu yer için iki kez sözleşme düzenlendi. İlk sözleşmenin Hülya Gökçek adına yapıldığını ileri süren Ağırel, daha sonra HAMAG adına sözleşmenin yenilendiğini, ancak sözleşme şartlarının yerine getirilememesi nedeniyle satışın gerçekleşmediğini iddia etti.
Lüksemburg için 180-200 milyon avro iddiası
Ağırel’in savcılığa aktardığını belirttiği diğer konu Lüksemburg’daki bir alışveriş merkezine ilişkin oldu. Ağırel, iki kişiden edindiğini söylediği bilgilere dayanarak yaklaşık 180-200 milyon avro seviyesinde bir alışveriş merkezinin satın alınması için pazarlık yürütüldüğünü ileri sürdü.
Tarafların anlaşma sağlayamadığını ve satın alma işleminden vazgeçildiğini iddia eden Ağırel, konuyla bağlantılı olarak daha önce yaptığı haberlerdeki bilgileri de savcılığa anlattığını belirtti.
Ağırel ayrıca soruşturmanın devam ettiğini belirterek sürecin daha geniş bir olay örgüsüne ulaşabileceği yönündeki kişisel kanaatini paylaştı. Soruşturmanın kapsamı ve iddialara ilişkin hukuki değerlendirme Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği işlemler doğrultusunda şekillenecek.
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