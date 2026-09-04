Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül 2026'da ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 17:56
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 18:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gökçek, Ankara Adliyesi'ne giriş yaptığı sırada basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Başsavcılık resen soruşturma başlatmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında gündeme getirilen, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılık tarafından daha önce yapılan açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı belirtilmişti.
Açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.
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Melih Gökçek ifade vermek için adliyeye geldi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 Eylül 2026'da ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.
Gökçek, Ankara Adliyesi'ne giriş yaptığı sırada basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Başsavcılık resen soruşturma başlatmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında gündeme getirilen, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılık tarafından daha önce yapılan açıklamada, söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı belirtilmişti.
Açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.
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