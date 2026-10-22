Mekke Antlaşması TBMM gündeminde 16 madde görüşülecek
Mekke Antlaşması TBMM gündeminde 16 madde görüşülecek
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandığı belirtilen 16 maddelik Mekke İttifakı Anlaşması, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonunun gündemine gelecek. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, anlaşmanın gelecek hafta komisyonda bütün yönleriyle değerlendirileceğini ve görüşmelerin kamuoyuna açık olacağını bildirdi. Ortak savunma, askeri yardımlaşma, savunma sanayisi ve istihbarat paylaşımına ilişkin hükümler içeren anlaşmanın komisyondaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayabilecek.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 19:28
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 19:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile TBMM'de gerçekleştireceği görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mekke İttifakı Anlaşması'nın Meclis gündemine ne zaman alınacağına ilişkin soruya yanıt veren Oktay, anlaşmanın TBMM Başkanlığı tarafından Dışişleri Komisyonuna sevk edildiğini açıkladı. Komisyonun 27 Ekim 2026 Salı günü toplanmasının planlandığını belirtti.
Oktay, görüşmelere ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gelecek hafta Salı günü Komisyonumuzu toplamayı planlıyoruz. Bütün çerçevesi ve boyutlarıyla Komisyonumuzda değerlendirme fırsatında bulunacağız. Kamuoyuna açık olacak."
Komisyondaki değerlendirmelerin ardından alınacak karara göre anlaşmanın TBMM Genel Kuruluna gönderilmesi öngörülüyor. Oktay, açıklamasında Bedir Anlaşması'na da değinerek iki anlaşmaya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.
Üç ülke arasında ortak savunma mekanizması öngörülüyor
Paylaşılan anlaşma metnine göre Mekke İttifakı Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Mekke'de imzalandığı belirtilen anlaşma 16 maddeden oluşuyor.
Anlaşmanın ilk maddesi, tarafların bağımsızlıklarının, egemenliklerinin, toprak bütünlüklerinin ve uluslararası alanda tanınan sınırlarının korunmasına yönelik iş birliğini kapsıyor. Taraflardan birinin egemenliğinin veya toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi durumunda söz konusu tehdidin ortadan kaldırılması için ortak hareket edilmesi öngörülüyor.
İkinci maddede ise taraflardan herhangi birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırının bütün taraflara yönelik saldırı olarak kabul edilmesi düzenleniyor. Saldırıya uğrayan ülkeye sağlanacak desteğin kapsamı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde değerlendirilecek.
Askeri yardımın kapsamı anlaşmada düzenleniyor
Anlaşmanın ikinci maddesi, taraflardan birinin silahlı saldırıya uğraması halinde diğer ülkelerin karşılıklı yardım imkânlarını kullanmasını öngörüyor. Askeri imkân ve kabiliyetler de dahil olmak üzere sağlanacak desteğin kapsamı ve niteliğinin ihtiyaçların değerlendirilmesinin ardından belirlenmesi düzenleniyor.
Üçüncü madde kapsamında savunma, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında yakın iş birliği yapılması, silahlı kuvvetler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üzerinde uzlaşılan ortak faaliyetlerin uygulanması hedefleniyor.
Dördüncü madde ise uluslararası güvenlik konularında düzenli istişare yapılmasını kapsıyor. Tarafların ulusal güvenliklerine yönelik tehditlere karşı bireysel ve müşterek tedbirler geliştirmesi öngörülüyor.
Savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji paylaşımı
Anlaşmanın yedinci maddesinde savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin kapsamı belirleniyor. Buna göre taraflar, karşılıklı mutabakat temelinde teknoloji paylaşımını, ortak teknoloji geliştirilmesini ve savunma sanayisi kuruluşları arasındaki iş birliğini destekleyecek.
Düzenleme kapsamında savunma alanında ortak üretimin teşvik edilmesi, uzmanlık gerektiren teknolojilerde ortak araştırma ve geliştirme projelerinin yürütülmesi ve savunma inovasyonunun desteklenmesi öngörülüyor.
Taraf ülkelerde uzman personel yetiştirilmesi, askeri sanayi altyapısının desteklenmesi ve savunma teknolojilerine ilişkin bilgi birikiminin paylaşılması da anlaşmanın kapsadığı alanlar arasında bulunuyor.
Altıncı maddede ise askeri personel değişimi, ortak eğitim programları ve tatbikatlarla silahlı kuvvetlerin birlikte çalışabilirliğinin artırılması düzenleniyor.
Ortak savunma komitesi kurulacak
Anlaşmanın sekizinci maddesiyle Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi kurulması öngörülüyor. Komitenin taraf ülkelerin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarından oluşması planlanıyor.
Komitenin ülkeler arasında dönüşümlü ev sahipliğiyle yılda iki kez toplanması düzenleniyor. Taraf ülkelerin liderleri ise gerekli görülmesi halinde yılda bir kez bir araya gelebilecek.
Anlaşmada ayrıca Suudi Arabistan'da merkezi bulunan bir sekretarya oluşturulması öngörülüyor. Sekretaryanın başında üç yıllık görev süresiyle ülkeler arasında dönüşümlü olarak belirlenecek bir genel sekreter bulunacak.
Metne göre ilk genel sekreter Pakistan vatandaşı olacak. Komite, anlaşmanın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunları değerlendirecek ve savunma iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar alabilecek.
İstihbarat paylaşımı ve lojistik destek düzenleniyor
Dokuzuncu madde, taraf ülkeler arasında istihbarat paylaşımının geliştirilmesine ilişkin hükümler içeriyor. Paylaşımın karşılıklı mutabakata varılan güvenli kanallar üzerinden, bilgi güvenliği ve gizlilik esaslarına uygun biçimde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Onuncu maddede ise barış, savaş ve olağanüstü durumlarda karşılıklı lojistik destek sağlanması düzenleniyor. Silah, mühimmat, yakıt, yedek parça ve diğer askeri teçhizat, lojistik destek kapsamındaki unsurlar arasında yer alıyor.
On üçüncü madde kapsamında anlaşma çerçevesinde elde edilen gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin korunması esas alınıyor. Bu bilgilerin taraf olmayan devletler, şirketler veya kişilerle paylaşılmaması öngörülüyor.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için onay süreci gerekiyor
Mekke İttifakı Anlaşması'nın 11'inci maddesi, hükümlerinin uygulanmasında taraf ülkelerin iç hukuklarının ve uluslararası hukuk yükümlülüklerinin gözetilmesini düzenliyor. On ikinci madde ise ülkelerin daha önce imzaladıkları uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin korunmasını öngörüyor.
Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların istişare ve görüşmeler yoluyla çözülmesi düzenlenirken, değişiklik yapılabilmesi için çekirdek tarafların oybirliği gerekiyor.
On altıncı maddeye göre anlaşma, her ülkenin kendi iç hukukundaki onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Son onay belgesinin Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Sekretaryasına teslim edildiği tarih, yürürlük tarihi olarak kabul edilecek.
TBMM Genel Kurulu süreci komisyon kararına bağlı
TBMM Dışişleri Komisyonunun 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirmesi planlanan toplantıda anlaşmanın savunma, güvenlik, istihbarat ve uluslararası hukuk boyutları değerlendirilecek.
Komisyonda yapılacak görüşmelerin ardından alınacak karar, anlaşmanın TBMM Genel Kurulundaki sürecini belirleyecek. Genel Kurul aşamasında ise anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin yasal süreç işletilebilecek.
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Mekke Antlaşması TBMM gündeminde 16 madde görüşülecek
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandığı belirtilen 16 maddelik Mekke İttifakı Anlaşması, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonunun gündemine gelecek. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, anlaşmanın gelecek hafta komisyonda bütün yönleriyle değerlendirileceğini ve görüşmelerin kamuoyuna açık olacağını bildirdi. Ortak savunma, askeri yardımlaşma, savunma sanayisi ve istihbarat paylaşımına ilişkin hükümler içeren anlaşmanın komisyondaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayabilecek.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile TBMM'de gerçekleştireceği görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mekke İttifakı Anlaşması'nın Meclis gündemine ne zaman alınacağına ilişkin soruya yanıt veren Oktay, anlaşmanın TBMM Başkanlığı tarafından Dışişleri Komisyonuna sevk edildiğini açıkladı. Komisyonun 27 Ekim 2026 Salı günü toplanmasının planlandığını belirtti.
Oktay, görüşmelere ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Komisyondaki değerlendirmelerin ardından alınacak karara göre anlaşmanın TBMM Genel Kuruluna gönderilmesi öngörülüyor. Oktay, açıklamasında Bedir Anlaşması'na da değinerek iki anlaşmaya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.
Üç ülke arasında ortak savunma mekanizması öngörülüyor
Paylaşılan anlaşma metnine göre Mekke İttifakı Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Mekke'de imzalandığı belirtilen anlaşma 16 maddeden oluşuyor.
Anlaşmanın ilk maddesi, tarafların bağımsızlıklarının, egemenliklerinin, toprak bütünlüklerinin ve uluslararası alanda tanınan sınırlarının korunmasına yönelik iş birliğini kapsıyor. Taraflardan birinin egemenliğinin veya toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi durumunda söz konusu tehdidin ortadan kaldırılması için ortak hareket edilmesi öngörülüyor.
İkinci maddede ise taraflardan herhangi birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırının bütün taraflara yönelik saldırı olarak kabul edilmesi düzenleniyor. Saldırıya uğrayan ülkeye sağlanacak desteğin kapsamı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde değerlendirilecek.
Askeri yardımın kapsamı anlaşmada düzenleniyor
Anlaşmanın ikinci maddesi, taraflardan birinin silahlı saldırıya uğraması halinde diğer ülkelerin karşılıklı yardım imkânlarını kullanmasını öngörüyor. Askeri imkân ve kabiliyetler de dahil olmak üzere sağlanacak desteğin kapsamı ve niteliğinin ihtiyaçların değerlendirilmesinin ardından belirlenmesi düzenleniyor.
Üçüncü madde kapsamında savunma, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında yakın iş birliği yapılması, silahlı kuvvetler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üzerinde uzlaşılan ortak faaliyetlerin uygulanması hedefleniyor.
Dördüncü madde ise uluslararası güvenlik konularında düzenli istişare yapılmasını kapsıyor. Tarafların ulusal güvenliklerine yönelik tehditlere karşı bireysel ve müşterek tedbirler geliştirmesi öngörülüyor.
Savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji paylaşımı
Anlaşmanın yedinci maddesinde savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin kapsamı belirleniyor. Buna göre taraflar, karşılıklı mutabakat temelinde teknoloji paylaşımını, ortak teknoloji geliştirilmesini ve savunma sanayisi kuruluşları arasındaki iş birliğini destekleyecek.
Düzenleme kapsamında savunma alanında ortak üretimin teşvik edilmesi, uzmanlık gerektiren teknolojilerde ortak araştırma ve geliştirme projelerinin yürütülmesi ve savunma inovasyonunun desteklenmesi öngörülüyor.
Taraf ülkelerde uzman personel yetiştirilmesi, askeri sanayi altyapısının desteklenmesi ve savunma teknolojilerine ilişkin bilgi birikiminin paylaşılması da anlaşmanın kapsadığı alanlar arasında bulunuyor.
Altıncı maddede ise askeri personel değişimi, ortak eğitim programları ve tatbikatlarla silahlı kuvvetlerin birlikte çalışabilirliğinin artırılması düzenleniyor.
Ortak savunma komitesi kurulacak
Anlaşmanın sekizinci maddesiyle Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi kurulması öngörülüyor. Komitenin taraf ülkelerin dışişleri bakanları, savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarından oluşması planlanıyor.
Komitenin ülkeler arasında dönüşümlü ev sahipliğiyle yılda iki kez toplanması düzenleniyor. Taraf ülkelerin liderleri ise gerekli görülmesi halinde yılda bir kez bir araya gelebilecek.
Anlaşmada ayrıca Suudi Arabistan'da merkezi bulunan bir sekretarya oluşturulması öngörülüyor. Sekretaryanın başında üç yıllık görev süresiyle ülkeler arasında dönüşümlü olarak belirlenecek bir genel sekreter bulunacak.
Metne göre ilk genel sekreter Pakistan vatandaşı olacak. Komite, anlaşmanın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunları değerlendirecek ve savunma iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar alabilecek.
İstihbarat paylaşımı ve lojistik destek düzenleniyor
Dokuzuncu madde, taraf ülkeler arasında istihbarat paylaşımının geliştirilmesine ilişkin hükümler içeriyor. Paylaşımın karşılıklı mutabakata varılan güvenli kanallar üzerinden, bilgi güvenliği ve gizlilik esaslarına uygun biçimde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Onuncu maddede ise barış, savaş ve olağanüstü durumlarda karşılıklı lojistik destek sağlanması düzenleniyor. Silah, mühimmat, yakıt, yedek parça ve diğer askeri teçhizat, lojistik destek kapsamındaki unsurlar arasında yer alıyor.
On üçüncü madde kapsamında anlaşma çerçevesinde elde edilen gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin korunması esas alınıyor. Bu bilgilerin taraf olmayan devletler, şirketler veya kişilerle paylaşılmaması öngörülüyor.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için onay süreci gerekiyor
Mekke İttifakı Anlaşması'nın 11'inci maddesi, hükümlerinin uygulanmasında taraf ülkelerin iç hukuklarının ve uluslararası hukuk yükümlülüklerinin gözetilmesini düzenliyor. On ikinci madde ise ülkelerin daha önce imzaladıkları uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin korunmasını öngörüyor.
Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların istişare ve görüşmeler yoluyla çözülmesi düzenlenirken, değişiklik yapılabilmesi için çekirdek tarafların oybirliği gerekiyor.
On altıncı maddeye göre anlaşma, her ülkenin kendi iç hukukundaki onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Son onay belgesinin Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Sekretaryasına teslim edildiği tarih, yürürlük tarihi olarak kabul edilecek.
TBMM Genel Kurulu süreci komisyon kararına bağlı
TBMM Dışişleri Komisyonunun 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirmesi planlanan toplantıda anlaşmanın savunma, güvenlik, istihbarat ve uluslararası hukuk boyutları değerlendirilecek.
Komisyonda yapılacak görüşmelerin ardından alınacak karar, anlaşmanın TBMM Genel Kurulundaki sürecini belirleyecek. Genel Kurul aşamasında ise anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin yasal süreç işletilebilecek.
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