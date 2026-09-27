MEB harekete geçti! İzinsiz eğitim verenler kapanacak
MEB harekete geçti! İzinsiz eğitim verenler kapanacak
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), “kütüphane”, “kütüphane kafe” ve “deneme kulübü” gibi isimlerle faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimleri sıkılaştırıyor. Bakanlıktan gerekli izinleri almadan eğitim ve öğretim hizmeti sunduğu tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanacak ve valilikler tarafından kapatma işlemi gerçekleştirilecek. Denetim sonuçlarının 1 Kasım 2026’ya kadar Bakanlığa bildirilmesi istendi.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:01
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 10:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıda, mevzuata aykırı şekilde eğitim ve öğretim hizmeti veren işletmelere ilişkin yapılacak işlemler aktarıldı.
Yazıda Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ilgili hükümleri hatırlatılarak, hangi isim altında faaliyet gösterirse göstersin eğitim ve öğretim amacı taşıyan işletmelerin MEB’in izin ve denetimine tabi olduğu belirtildi.
Bakanlığa ulaşan bilgiler doğrultusunda, farklı hizmet alanlarında faaliyet gösteriyor gibi görünen bazı işletmelerin gerekli izinleri almadan eğitim hizmeti sunduğu bildirildi.
İzinsiz faaliyete idari para cezası
Bakanlığın yazısına göre gerekli izinleri almadan eğitim faaliyeti yürüten işletmeleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.
Mevzuata aykırı eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen işletmeler için kapatma süreci de işletilecek. Kapatma işlemlerinin ilgili valilikler tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.
Cadde ve sokaklarda tarama yapılacak
İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda cadde, sokak ve farklı bölgelerde taramalar gerçekleştirilecek. Denetimlerin yalnızca işletmelerin kullandığı isimlere göre değil, fiilen sundukları hizmetler dikkate alınarak yürütülmesi öngörülüyor.
“Kütüphane”, “kütüphane istasyonu”, “kafe”, “kütüphane kafe” ve “deneme kulübü” gibi adlarla faaliyet gösteren işletmeler bu kapsamda incelenecek.
Sonuçlar 1 Kasım’a kadar bildirilecek
Denetimlerde izinsiz eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen işletmeler hakkında mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılacak. Bakanlık, gerçekleştirilen denetimlerin ve uygulanan işlemlerin sonuçlarının 1 Kasım 2026’ya kadar bildirilmesini istedi.
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MEB harekete geçti! İzinsiz eğitim verenler kapanacak
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), “kütüphane”, “kütüphane kafe” ve “deneme kulübü” gibi isimlerle faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimleri sıkılaştırıyor. Bakanlıktan gerekli izinleri almadan eğitim ve öğretim hizmeti sunduğu tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanacak ve valilikler tarafından kapatma işlemi gerçekleştirilecek. Denetim sonuçlarının 1 Kasım 2026’ya kadar Bakanlığa bildirilmesi istendi.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıda, mevzuata aykırı şekilde eğitim ve öğretim hizmeti veren işletmelere ilişkin yapılacak işlemler aktarıldı.
Yazıda Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ilgili hükümleri hatırlatılarak, hangi isim altında faaliyet gösterirse göstersin eğitim ve öğretim amacı taşıyan işletmelerin MEB’in izin ve denetimine tabi olduğu belirtildi.
Bakanlığa ulaşan bilgiler doğrultusunda, farklı hizmet alanlarında faaliyet gösteriyor gibi görünen bazı işletmelerin gerekli izinleri almadan eğitim hizmeti sunduğu bildirildi.
İzinsiz faaliyete idari para cezası
Bakanlığın yazısına göre gerekli izinleri almadan eğitim faaliyeti yürüten işletmeleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.
Mevzuata aykırı eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen işletmeler için kapatma süreci de işletilecek. Kapatma işlemlerinin ilgili valilikler tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.
Cadde ve sokaklarda tarama yapılacak
İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda cadde, sokak ve farklı bölgelerde taramalar gerçekleştirilecek. Denetimlerin yalnızca işletmelerin kullandığı isimlere göre değil, fiilen sundukları hizmetler dikkate alınarak yürütülmesi öngörülüyor.
“Kütüphane”, “kütüphane istasyonu”, “kafe”, “kütüphane kafe” ve “deneme kulübü” gibi adlarla faaliyet gösteren işletmeler bu kapsamda incelenecek.
Sonuçlar 1 Kasım’a kadar bildirilecek
Denetimlerde izinsiz eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen işletmeler hakkında mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılacak. Bakanlık, gerçekleştirilen denetimlerin ve uygulanan işlemlerin sonuçlarının 1 Kasım 2026’ya kadar bildirilmesini istedi.
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