MASAK'taki FETÖ casusluğuna operasyon! 22 şüpheli hakkında adli işlem
MASAK'taki FETÖ casusluğuna operasyon! 22 şüpheli hakkında adli işlem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Siyasal veya Askerî Casusluk' soruşturmasında, MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) FETÖ bağlantılı yazılım şirketleri aracılığıyla sızıldığı belirlendi. Koruma sistemleri kapatılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanların sorgulandığı tespit edilen soruşturmada; aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ilgili şirketlere TMSF kayyım atandı ve dönemin üç eski MASAK başkanının da ifadesine başvurulacağı açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 09:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen "Siyasal veya Askerî Casusluk" soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik skandal örgütsel sızmalar ve yetkisiz işlemler deşifre edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY'nin devletin en kritik mali istihbarat altyapısına müdahale ederek vatandaşların ve devlet yöneticilerinin kritik verilerine erişim imkânı sağladığını belirtti.
Soruşturma detaylarına göre; 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin aktif rol oynadığı tespit edildi. EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği; bu firma ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ile yönetim bağları bulunduğu belirlendi. Şirket ortaklarından bazılarının örgütün Deniz Kuvvetleri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği ve önemli bir kısmının 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına kaçtığı saptandı.
KORUMA SİSTEMİNİ KAPATIP ERDOĞAN VE BAKANLARI SORGULADILAR
EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı ortaya çıkarıldı. Güvenlik duvarının kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin usulsüz sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi.
Sistemdeki verilerin bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ile bazı veri alanlarının sonradan silindiğine yönelik teknik bulgulara ulaşılırken, yönetici (admin) yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerini geriye dönük denetlemeyi sağlayan log (işlem) kayıtlarının ise tutulmadığı tespit edildi.
ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA, 16 KİŞİYE YAKALAMA KARARI
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan şahsın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alınırken, yurt dışında bulunduğu belirlenen 16 kişi hakkında "siyasi ve askeri casusluk" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Firari 1 şüphenin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı.
Soruşturma çerçevesinde mahkeme kararıyla AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'ye el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Ayrıca ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağı açıklandı.
BAKAN GÜRLEK: "HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Devletin kurumlarına sızmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli güvenliği hedef alan FETÖ/PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sorulmaya devam edileceğini belirtti. Bakan Gürlek, operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
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MASAK'taki FETÖ casusluğuna operasyon! 22 şüpheli hakkında adli işlem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Siyasal veya Askerî Casusluk' soruşturmasında, MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) FETÖ bağlantılı yazılım şirketleri aracılığıyla sızıldığı belirlendi. Koruma sistemleri kapatılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanların sorgulandığı tespit edilen soruşturmada; aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ilgili şirketlere TMSF kayyım atandı ve dönemin üç eski MASAK başkanının da ifadesine başvurulacağı açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen "Siyasal veya Askerî Casusluk" soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik skandal örgütsel sızmalar ve yetkisiz işlemler deşifre edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY'nin devletin en kritik mali istihbarat altyapısına müdahale ederek vatandaşların ve devlet yöneticilerinin kritik verilerine erişim imkânı sağladığını belirtti.
YAZILIM ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN FİNANSAL KOZMİK ODAYA SIZDILAR
Soruşturma detaylarına göre; 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin aktif rol oynadığı tespit edildi. EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği; bu firma ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ile yönetim bağları bulunduğu belirlendi. Şirket ortaklarından bazılarının örgütün Deniz Kuvvetleri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiği ve önemli bir kısmının 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına kaçtığı saptandı.
KORUMA SİSTEMİNİ KAPATIP ERDOĞAN VE BAKANLARI SORGULADILAR
EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığı ortaya çıkarıldı. Güvenlik duvarının kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin usulsüz sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlendi.
Sistemdeki verilerin bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ile bazı veri alanlarının sonradan silindiğine yönelik teknik bulgulara ulaşılırken, yönetici (admin) yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerini geriye dönük denetlemeyi sağlayan log (işlem) kayıtlarının ise tutulmadığı tespit edildi.
ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA, 16 KİŞİYE YAKALAMA KARARI
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan şahsın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alınırken, yurt dışında bulunduğu belirlenen 16 kişi hakkında "siyasi ve askeri casusluk" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Firari 1 şüphenin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı.
2 ŞİRKETE TMSF KAYYIMI, 3 ESKİ BAŞKANA İFADE ÇAĞRISI
Soruşturma çerçevesinde mahkeme kararıyla AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'ye el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Ayrıca ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağı açıklandı.
BAKAN GÜRLEK: "HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Devletin kurumlarına sızmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli güvenliği hedef alan FETÖ/PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sorulmaya devam edileceğini belirtti. Bakan Gürlek, operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
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