Marmaray Üsküdar'da yaşanan olay sonrası son durum
Marmaray Üsküdar'da yaşanan olay sonrası son durum
İstanbul'da Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği öne sürülen olayın ardından tren seferlerinde aksama yaşandı. Marmaray işletmesi, istasyonda yaşanan olay nedeniyle trenlerin bir süre tek hat üzerinden çalıştırıldığını ve seferlerde gecikmeler meydana geldiğini duyurdu. Yapılan ikinci açıklamada ise trenlerin yeniden çift hat üzerinden işletilmeye başlandığı, tren trafiğini düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 12:06
Haber Güncellenme Tarihi: 14.10.2026 12:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Marmaray İstasyonu'nda bir kişinin intihar ettiği yönünde bilgiler paylaşıldı. Olayın ardından tren seferlerinde düzenlemeye gidilirken Marmaray işletmesi yolcuları gecikmeler konusunda bilgilendirdi.
Marmaray'ın resmî açıklamasında olayın niteliğine ilişkin ayrıntı verilmedi. Açıklamada, Üsküdar İstasyonu'nda yaşanan durum nedeniyle tek hat işletmeciliğine geçildiği belirtildi.
Marmaray seferlerinde gecikme yaşandı
Marmaray tarafından yapılan ilk duyuruda, olay nedeniyle trenlerin tek hat üzerinden işletildiği ve seferlerde gecikmeler yaşandığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."
İlk açıklamayla birlikte yolculara alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri yönünde bilgilendirme yapıldı.
Marmaray'da çift hat işletmeciliğine dönüldü
Marmaray işletmesi, seferlerin durumuna ilişkin ikinci bir açıklama yayımladı. Yeni duyuruda, trenlerin yeniden çift hat üzerinden çalıştırılmaya başlandığı bildirildi.
Marmaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Sayın Yolcularımız, Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren trafiğini düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Önemle duyurulur."
Böylece olayın ardından uygulanan tek hat işletmeciliğinin sona erdiği açıklandı. Ancak tren trafiğini düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtilirken gecikmelerin tamamen sona erdiğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.
Marmaray seferlerinde son durum
Marmaray'ın son açıklamasına göre trenler çift hat üzerinden işletilmeye devam ediyor. Sefer düzeninin yeniden oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Marmaray Üsküdar'da yaşanan olay sonrası son durum
İstanbul'da Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği öne sürülen olayın ardından tren seferlerinde aksama yaşandı. Marmaray işletmesi, istasyonda yaşanan olay nedeniyle trenlerin bir süre tek hat üzerinden çalıştırıldığını ve seferlerde gecikmeler meydana geldiğini duyurdu. Yapılan ikinci açıklamada ise trenlerin yeniden çift hat üzerinden işletilmeye başlandığı, tren trafiğini düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Marmaray İstasyonu'nda bir kişinin intihar ettiği yönünde bilgiler paylaşıldı. Olayın ardından tren seferlerinde düzenlemeye gidilirken Marmaray işletmesi yolcuları gecikmeler konusunda bilgilendirdi.
Marmaray'ın resmî açıklamasında olayın niteliğine ilişkin ayrıntı verilmedi. Açıklamada, Üsküdar İstasyonu'nda yaşanan durum nedeniyle tek hat işletmeciliğine geçildiği belirtildi.
Marmaray seferlerinde gecikme yaşandı
Marmaray tarafından yapılan ilk duyuruda, olay nedeniyle trenlerin tek hat üzerinden işletildiği ve seferlerde gecikmeler yaşandığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlk açıklamayla birlikte yolculara alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri yönünde bilgilendirme yapıldı.
Marmaray'da çift hat işletmeciliğine dönüldü
Marmaray işletmesi, seferlerin durumuna ilişkin ikinci bir açıklama yayımladı. Yeni duyuruda, trenlerin yeniden çift hat üzerinden çalıştırılmaya başlandığı bildirildi.
Marmaray'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Böylece olayın ardından uygulanan tek hat işletmeciliğinin sona erdiği açıklandı. Ancak tren trafiğini düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtilirken gecikmelerin tamamen sona erdiğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.
Marmaray seferlerinde son durum
Marmaray'ın son açıklamasına göre trenler çift hat üzerinden işletilmeye devam ediyor. Sefer düzeninin yeniden oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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