Marmaray’ın Sirkeci İstasyonu’nda akşam saatlerinde bir kişinin yaşamına son verdiği bildirildi. Olayın ardından tren seferleri tek hat üzerinden gerçekleştirilmeye başlanırken Marmaray, seferlerde gecikmeler yaşandığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 18:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sirkeci İstasyonu’nda meydana gelen olayın ardından Marmaray hattındaki tren işletmesinde düzenlemeye gidildi. Seferlerin olay nedeniyle tek hat üzerinden gerçekleştirildiği açıklandı.
Tek hat işletmeciliğine geçilmesi nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşandığı bildirildi.
Marmaray’dan yolculara alternatif ulaşım uyarısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray tarafından olayın ardından yolculara yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Sayın Yolcularımız, Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır” denildi.
Marmaray, yaşanan gecikmeler nedeniyle yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmelerini istedi.
Açıklamanın devamında, “Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.
Seferlerde gecikmeler yaşanıyor
Olayın ardından Sirkeci İstasyonu’ndaki işletme düzenlemesi Marmaray seferlerini etkiledi. Tek hat üzerinden gerçekleştirilen seferler nedeniyle hatta gecikmeler meydana geldi.
Seferlerin yeniden normal işletme düzenine geçişine ilişkin Marmaray tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor.
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Marmaray’da üzücü olay! Seferlerde gecikme yaşanıyor
Marmaray’ın Sirkeci İstasyonu’nda akşam saatlerinde bir kişinin yaşamına son verdiği bildirildi. Olayın ardından tren seferleri tek hat üzerinden gerçekleştirilmeye başlanırken Marmaray, seferlerde gecikmeler yaşandığını duyurdu.
Sirkeci İstasyonu’nda meydana gelen olayın ardından Marmaray hattındaki tren işletmesinde düzenlemeye gidildi. Seferlerin olay nedeniyle tek hat üzerinden gerçekleştirildiği açıklandı.
Tek hat işletmeciliğine geçilmesi nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşandığı bildirildi.
Marmaray’dan yolculara alternatif ulaşım uyarısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray tarafından olayın ardından yolculara yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Sayın Yolcularımız, Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır” denildi.
Marmaray, yaşanan gecikmeler nedeniyle yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmelerini istedi.
Açıklamanın devamında, “Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.
Seferlerde gecikmeler yaşanıyor
Olayın ardından Sirkeci İstasyonu’ndaki işletme düzenlemesi Marmaray seferlerini etkiledi. Tek hat üzerinden gerçekleştirilen seferler nedeniyle hatta gecikmeler meydana geldi.
Seferlerin yeniden normal işletme düzenine geçişine ilişkin Marmaray tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor.
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