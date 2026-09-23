Manisa'daki saldırıda yeni detaylar! Odasında gamalı haç figürleri, defterinde manifesto çıktı
Manisa'daki saldırıda yeni detaylar! Odasında gamalı haç figürleri, defterinde manifesto çıktı
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki öğrencilerin yaralandığı silahlı saldırının ardından zanlının geçmişine ilişkin inceleme derinleştirildi. Zanlının evinde yapılan aramada farklı siyasi ve ideolojik akımlara dair notlar ile manifesto benzeri yazılar bulunduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 12:01
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 12:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Saldırı sırasında 3 fişek kullanan zanlı, okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açtı.
Saldırıda kullanılan anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlenen zanlının, fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden temin ettiği saptandı.
Soruşturma kapsamında zanlı dahil 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor.
- TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ
Olay öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirlenen zanlının dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için başlatılan teknik inceleme sürüyor.
Zanlının ayrıca saldırıdan önce bir yakınına böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylediği ancak sözlerinin ciddiye alınmadığı öğrenildi.
Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan şüphelinin, bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu ancak okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.
- ODASINDA İDEOLOJİK NOTLAR VE SEMBOLLER BULUNDU
Evinde yapılan aramada zanlının odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar bulundu.
Zanlının bir defterinde siyaset, ekonomi ve toplumsal konulara ilişkin görüşlerini içeren manifesto benzeri metinler yer aldığı tespit edildi.
Soruşturmada zanlının, bireysel radikalleşme, nihilizm ve farklı ideolojik akımlardan etkilenip etkilenmediği araştırılıyor.
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Manisa'daki saldırıda yeni detaylar! Odasında gamalı haç figürleri, defterinde manifesto çıktı
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki öğrencilerin yaralandığı silahlı saldırının ardından zanlının geçmişine ilişkin inceleme derinleştirildi. Zanlının evinde yapılan aramada farklı siyasi ve ideolojik akımlara dair notlar ile manifesto benzeri yazılar bulunduğu belirtildi.
Saldırı sırasında 3 fişek kullanan zanlı, okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açtı.
Saldırıda kullanılan anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlenen zanlının, fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden temin ettiği saptandı.
Soruşturma kapsamında zanlı dahil 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor.
- TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ
Olay öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirlenen zanlının dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için başlatılan teknik inceleme sürüyor.
Zanlının ayrıca saldırıdan önce bir yakınına böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylediği ancak sözlerinin ciddiye alınmadığı öğrenildi.
Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan şüphelinin, bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu ancak okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.
- ODASINDA İDEOLOJİK NOTLAR VE SEMBOLLER BULUNDU
Evinde yapılan aramada zanlının odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar bulundu.
Zanlının bir defterinde siyaset, ekonomi ve toplumsal konulara ilişkin görüşlerini içeren manifesto benzeri metinler yer aldığı tespit edildi.
Soruşturmada zanlının, bireysel radikalleşme, nihilizm ve farklı ideolojik akımlardan etkilenip etkilenmediği araştırılıyor.
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